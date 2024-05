Đilas: SSP se ne bori za fotelje na Vračaru već protiv ‘mafijaške hobotnice’ u celoj Srbiji

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da je „Srbija protiv nasilja“ (SPN) dosta ispita uspešno položila, ali je na onom u vezi s izlaskom na izbore 2. juna definitivno pala, pa građani imaju pravo da budu razočarani i ljuti, te naglasio da se SSP ne bori za fotelje na Vračaru već da pobedi „mafijašku hobotnicu“ u celoj Srbiji.

„Mi smo bili jedinstveni u tome da je suština u borbi za izborne uslove i da su izbori u Beogradu, ali i u ostatku Srbije, bili neregularni. Izborili smo se za rezoluciju Evropskog parlamenta, Saveta Evrope, misija ODIHR-a je rekla da izbori nisu bili regularni. Morali smo da ostanemo na toj poziciji, zajedno sa kolegama iz koalicije NADA, sa ljudima iz ‘Proglasa’, na poziciji koju smo potpisali 9. marta i Vučić bi morao da prihvati zahtev da se izbori održe na jesen“, rekao je Đilas u intervjuu za NiN.

Đilas je naveo da SSP ne izlazi na izbore u 73 od 89 opština i gradova.

„Ne izlazimo na, zbog krađe ponovljene izbore u Beogradu, i na redovne u Nišu, Užicu, Čačku, Požarevcu, Subotici, Pančevu, Vrbasu, Vršcu, Jagodini…“, rekao je on.

„Zaključak Predsedništva (SSP) je da nisu primenjene preporuke ODIHR-a, da je besmisleno izlaziti, posebno na beogradske izbore koji su pokradeni u decembru i biće na isti način pokradeni i u junu. Ipak, dozvolili smo odborima koji nisu imali izbore 17. decembra da sami odluče da li izlaze ili ne“, objasnio je Đilas.

Kako je precizirao, samo je 16 odbora odlučilo da izađe na junske izbore, uglavnom tamo gde postoji šire opoziciono zajedništvo.

„Nama bi bilo lakše da branimo stav stranke da ne izlazimo nigde, ali smo smatrali da ljudi po Srbiji imaju pravo sami da odluče. Beogradski izbori su nešto drugo, to su izbori koji se ponavljaju zbog krađe i ne prihvatamo da izađemo pod istim uslovima, jer se rezultat već unapred zna“, istakao je Đilas.

Na primedbu novinara da neki analitičari kažu da bi SNP osvojila pet-šest beogradskih opština, a možda i ceo Beograd, Đilas je rekao da je ta mogućnost postojala kada bi na ponovljene izbore izašli svi koji su u decembru glasali za tu koaliciju, „ali da se to ne bi desilo bez promene izbornih uslova“.

„Nama je 21. marta prikazano istraživanje koje jasno kaže da 30 odsto naših glasača ne bi sada izašlo na izbore bez promene uslova. Ljudi kažu, što da izlazimo ako će opet da nas pokradu. Uz to i koalicija NADA je rekla da neće na izbore, a bez njih, uz smanjenu izlaznost, nema nikakve šanse da se pobedi ni na Starom gradu i Vračaru“, istakao je Đilas.

Možda je, naveo je, nekome cilj bavljenja politikom nekoliko fotelja na ove dve opštine, kao i nekoliko desetina odbornika, istakavši: „Stranci slobode i pravde nije“.

„Mi se ne bavimo politikom da bismo bili vlast na Vračaru, već da bi se pobedila organizovana kriminalna grupa, koja ima četiri krila – političko, militantno, institucionalno i medijsko. Političko krilo čini SNS, militantno razni Šarići, Belivuci i ostali banditi. Institucionalno krilo čine tužilaštvo, deo policije, deo poreske uprave. Ko čini medijsko krilo je svima jasno“, objasnio je Đilas.

On je naglasio da „ne misli da je pobeda na Vračaru važnija od promene izbornih uslova koja daje šansu da se mafijaška hobotnica pobedi u celoj Srbiji“.

„Ali, mora da postoji i moral u politici. 9. marta smo potpisali papir da nema izbora ako nema promene izbornih uslova. To smo potvrdili na sastanku u utorak, 14. aprila, na kojem su bili ‘Proglas’, NADA i mi. Rekli smo – do 2. juna nema vremena da se uslovi promene. U sredu je ‘Proglas’ to javno saopštio. U četvrtak su neke kolege iz SPN-a rekle super je 2. jun, ajmo na izbore. Na takav način, nedržanjem date reči, neispunjavanjem obećanja, Vučić se ne može pobediti“, poručio je Đilas.

On je istakao da zapadni političari pričaju da je Srbija ne evropskom putu, iako je dalje od Evropske unije (EU) nego pre 12 godina.

„Sve je počelo sa (nemačkom kancelerkom Angelom) Merkel koja je bila protiv proširenja, pa je Vučić bio idealan. Pitao sam gospodina (Džejmsa) O’ Brajana, pomoćnika državnog sekretara SAD za Evroaziju, kada će zapad da prestane da podržava antievropski kriminalni režim Aleksandra Vučića, šta još treba da da na Kosovu, koliko još (korporacija) Behtel treba da dobije poslova bez tendera, koliko aeredroma treba da damo Francuzima da bi rekli dovoljno je?“, naveo je Đilas.

Na pitanje o tome zašto je direktor kampanje Kreni-promeni Savo Manojlović sada ušao u politiku, Đilas je rekao da veruje da se taj pokret bori za smenu Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.

„Jasno je da gospodin Manojlović godinama planira ulazak u politiku, i to je njegovo apsolutno pravo. Šteta je što taj period nije iskoristio da predstavi svoj tim ljudi, jer sigurno ne misli da sam sve zna i sve može. Takvog jednog već imamo. Malo je čudno što više napada mene nego tog koji sve najbolje zna, ali to je njegovo pravo. Šteta je što nije išao na izbore u decembru (prošle godine) jer bi izveo nekog od apstinenata, pa bismo imali veće šanse da pobedimo“, rekao je Đilas.

On je naveo i da se od Manojlovića nije čulo „argumentovano objašnjenje“ o tome.

(Beta)

