Đilas: Umesto budalaštine o referendumu, Vučić da podnese ostavku

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da bi „umesto budalaštine sa referendumom o smeni“, predsednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo da prihvati da građani ne podržavaju njegovu politiku po pitanju litijuma i da podnese ostavku.

Đilas je u pisanoj izjavi ocenio da bi to bio „častan potez“ jer kako je dodao, referendum o smeni predsednika nije predviđen ni Ustavom ni zakonom, „i samim tim nije ni moguć“.

„Uostalom, Vučić je sam rekao da njemu nije važno da li će otići sa funkcije sada ili 2027. godine. Pošto njemu nije važno da li je predsednik, a građanima je mnogo važno da nije, najbolje je da podnese ostavku i prihvati činjenicu da mu narod ne daje podršku za politiku koju je želeo da sprovede“, naveo je Đilas a prenela Stranka slobode i pravde.

Predsednik te stranke je ocenio da je umesto predloga o referendumu, neophodno odmah početi sa radom na izmeni izbornih uslova u skladu sa preporukama ODIHR-a i uz prisustvo predstavnika misije OEBS-a i Evropskog parlamenta i po završetku tog procesa, u skladu sa zahtevom opozicije od 18. decembra 2023. godine, ponovo održati izbore.

„Imajući u vidu količinu laži koje je u životu izgovorio Aleksandar Vučić, od toga da se neće kandidovati za predsednika Srbije do toga da se odustalo od projekta Jadar, jasno je da nijedno obećanje ili odluka Vlade i Aleksandra Vučića nije garancija građanima Srbije da do iskopavanja litijuma neće doći. Jedina garancija za to, ali i za izgradnju društva zasnovanog na pravim vrednostima, je smena naprednjačke vlasti“, dodao je Đilas.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da ne odustaje od projekta litijum u Jadru i ponudio raspisivanje referenduma o opozivu predsednika, ukoliko opozicioni poslanici u Skupštini Srbije prikupe bar 70 potpisa.

„Mislite da ću da držim vlast po svaku cenu? Da ne biste razvlačili ovaj narod, da nam ne biste uništavali turističku sezonu, nemojte da se maltretirate da gubite vreme. Podnesite zahtev vas 70, 75, 80, obezbediću vam ja ostatak potpisa i idemo na referendum o opozivu predsednika“, rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

(Beta)

