Đilas: Vlast Vučića počela da se raspada, većina građana smatra da Srbija ide u lošem pravcu

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas u Kragujevcu da je vlast predsednika Srbije Aleksandra Vučića posle 12 godina „diktatorske kontrole“ počela da se raspada i da većina ljudi smatra da država ide u lošem pravcu.

Đilas je, prenosi SSP, na sednici Glavnog odbora te stranke kazao da su kriminal i korupcija, iskopavanje litijuma, cene i inflacija, ali i stanje u prosveti i zdravstvu četiri stvari koje narod vidi kao problem.

„Shvataju ljudi da je nemoguće da imamo milijarde evra na računu, da se hvalimo povećanjem penzija od decembra, najavljujemo prosečnu platu od 1.400 evra, ali bi, ako se prosvetarima početna plata podigla sa 96.000 na 105.000, država bankrotirala. Shvataju da je EXPO jedna velika pljačka, shvataju da je Vučić slagao sve što je govorio za Kosovo, vide da cene rastu u nebo, da ljudi odlaze, da je agresija ogromna i da su potrebne promene“, rekao je on.

Dodao je i da bi građani ovog ili narednog vikenda bili na biralištima, da su svi iz opozicije održali javno dato obećanje da se neće prihvatiti beogradski izbori bez promene izbornih uslova.

„Stav SSP-a je ostao principijelan. Na beogardske izbore nismo izašli, za one po Srbiji je svaki odbor sam odlučivao. Nije postojala nikakva šansa da se bilo gde pobedi i to je danas jasno. Čak ni u Nišu, jer je danas jasno da je na listi koju je vodio dr Milić bilo bar dvoje odbornika koji su ustvari bili SNS“, naveo je on.

Rekao je i da što više ljudi treba da se ukljući u borbu protiv „zločinačkog režima“ i pozvao opoziciju da „strele koje odapinju prema onima koji su vlast, a ne prema njima na koje je vlast već odapela milion i jednu strelu umočenu u otrov“.

„Zakon o poreklu imovine biće naše oružje za oduzimanje novca čije poreklo ljudi na vlasti i ljudi bliski vlastima ne mogu da objasne odakle im. Za promene u obrazovanju spremili smo i predložili novi zakon o obrazovanju. Za položaj radnika i zaštitu i radnika i investitora naši partneri iz sindikata Sloga su napisali novi zakon o radu koji smo takođe predložili Skupštini. Da brinemo o ljudima pokazuju naši predlozi Zakona roditelj-negovatelj i Zakona o alimentacionom fondu“, izjavio je lider SSP-a.

Đilas je izjavio i da je SSP sastavljena od kompetetnih ljudi koji daju rešenja i da je od danas njen član i formalno Vladimir Obradović koji je bio njihov kandidat za gradonačelnika Beograda.

„Ne plašimo se da braneći srpske interese kažemo istinu i Amerikancima i Rusima, i Kinezima i Francuzima. Ne plašimo se da braneći sigurnost naših građana po imenu prozovemo sve najveće kriminalce bez obzira na opasnost koje to sa sobom nosi. Nikada nećemo odustati od naše ideje Srbija u Evropi, ali nećemo zbog ideje odustati od sebe, od vrednosti na kojima ta ideja počiva“, kazao je on.

Dodao je da će zato jasno reći da se litijum u Srbiji neće kopati bez obzira da li se to nekome u Evropi dopada ili ne, kao i da će jasno reći da svaki sporazum koji obavezuje Srbiju, makar se on zvao francusko – nemački plan mora proći kroz Skupštinu Srbije jer je to demokratija.

(Beta)

