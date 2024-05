Đilas: Vučić bi prihvatio izbore na jesen, SSP izlazi u 16 gradova i opština

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da bi Aleksandar Vučić prihvatio izbore na jesen, a da će ovako predstavnici vlasti iskoristiti nedavno donete izmene Zakona o biračkom spisku da tvrde kako su prihvatili opozicione zahteve, da je sada birački spisak idealan i da su pobedili na demokratskim izborima.

Đilas je na televiziji Nova rekao da se izbori u Beogradu ponavljaju.

„Aleksandar Vučić nije smeo da napravi vlast sa Branimirom Nestorovićem, a mogao je. Nije napravio vlast ni sa otpadnicima od Nestorovića, a mogao je. Nije smeo da drži izbore 28. aprila, a mogao je. Na kraju je prihvatio i drugi jun i spajanje svih izbora i prihvatio bi i jesen“, izjavio je Đilas gostujuću u emisiji Među nama.

On je podsetio da je predsednica skupštine Ana Brnabić već rekla da je prihvaćen Zakon su potpisali samo opozicioni poslanici i da će nakon izbora postaviti pitanje na osnovu čega opozicija može da osporava rezultate.

Đilas je rekao da je Ana Brnabić otišla i korak dalje, pa je na sastanku sa šefom misije ODIHR-a prikazala usvojen zakon, radno telo u kojem su i predstavnici civilnog sektora, a jedan čak i predsedava tim radnim telom, i da sve deluje kao fenomenalno, a u stvari se ništa ne menja.

„Ponekad imam utisak da svi potcenjuju Aleksandra Vučića i to kako on radi. On nije glup, on je inteligentan čovek, to što je beskurpulozan, oličenje nekog zla, ali nije glup“ rekao je Đilas i upitao zašto je zakon o biračkom spisku na 11, a ne 12 meseci.

„Zato što je od trećeg juna, do trećeg jula prijavljen solidan broj ljudi pošto je to jun, a u julu i avgustu je prijavljen najmanji broj ljudi pošto su odmori i onda je on velikodušno dao jun i jul. Samo je prijavljivanje bilo ozbiljno u septembru, oktobru i novembru, od trećeg decembra je zatvoren birački spisak“, naveo je Đilas i dodao da od 2018. traje lažno prijavljivanje ljudi u Beogradu.

„Od 2022. smo pokazivali kombije i mini buseve koji dovoze ljude na Novi Beograd. To su sve ljudi koji ostaju i biračkom spisku. Vučić je dobio sve podatke, tačno zna kad su koga i koliko prijavili, izračunao je da mu je to prihvatljivo i zato je prihvatio takav zakon“, rekao je lider SSP.

Dodao je da od 89 opština i gradova u Srbiji u kojima se organizuju izbori SSP izlazi na 16, a ne izlazi na 73.

Đilas je komentarisao i odnos Zapada prema Srbiji i tom prilikom rekao da se taj odnos gleda kroz odnos prema Vučiću i da izjave pojedinih zvaničnika da je Srbija na evropskom putu nisu tačne.

„Sada smo dobili premijera koji je potpuno radikalski premijer. On ne krije svoje antievropske stavove, on u svom ekspozeu priča o promeni udžbenika, on ima stavove koji su potpuno antiervopski. Ali ljudima iz Evrope je bolje da priča Vučić je za Evropu nego da objašnjavaju svojim građanima zašto podržavaju nekog antievropski orijentisanog“, istakao je Đilas.

(Beta)

