Đinđićev saradnik: Razni kompromisi sprečili istragu političke pozadine ubistva

Siniša Nikolić, bliski saradnik Zorana Đinđića, izjavio je da politička pozadina atentata na nekadašnjeg premijera nikada nije rasvetljena, zato što su akteri koji su došli posle njegove smrti bili dosta inertni u odnosu na to, odnosno na utvrđivanje pravih nalogodavaca.

„Jasni su razlozi za to. Nažalost, među njih ubrajam i Zoranove saradnike, koji su posle njega upravljali zemljom“, rekao je Nikolić za list Danas.

Nikolić je bio šef kabineta Đinđića u peridu od 1996. do 2001, kasnije i njegov saradnik za investicije i direktor Direkcije za zemljište Beograda.

On je naveo da misli da je to moglo tada da se uradi, ali pretpostavlja da su razni kompromisi doveli do toga da se u istrazi ne ide do kraja“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.