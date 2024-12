Đorđe Miketić: Policija da spreči nasrtaje batinaša i provokatora

Đorđe Miketić iz inicijative „Most ostaje“ potvrdio je da će danas od 17.30 do 19.30 časova biti blokirana glavna raskrsnica u Beogradu na vodi i izrazio očekivanje da će policija sprečiti eventualne fizičke nasrtaje batinaša i provokatora.

„Nalazimo se u 17h kod kampa ‘Most ostaje’ (bivša autobuska stanica) i šetamo do raskrsnice Vudro Vilsona i Nikolaja Kravcova, koju ćemo blokirati sada na dva sata, od 17.30 do 19.30. Ovo je miran i dostojanstven protest i mi uvek na to i pozivamo“, naveo je on na društvenoj mreži Iks.

Miketić je objavio da je skup uredno prijavljen, „te da ovaj put policija neće moći da nađe izgovor da ne reaguje ukoliko se opet pojave provokatori“.

„Mi ne znamo šta će režim učiniti, ali smo spremni. Zajedno s političkim organizacijama, obezbedili smo još više redara. Građane molimo da nikako ne nasedaju na provokacije, da se kreću u grupama i da slušaju redarsku službu. Ukoliko uoče bilo šta sumnjivo, molimo ih da snime svojim telefonima i pošalju nam“, poručio je.

Ocenio je da su prošli put građani neverovatnim dostojanstvom i hrabrošću porazili orkestrirane batinaše, ali i provokatore iz tabloida.

„Zahvaljujući snimcima građana spremili smo više od 20 krivičnih prijava protiv organizovanih batinaša i njihovih šefova na javnim funkcijama. Međutim, ovaj put očekujemo da će policija odmah reagovati i onemogućiti fizičke nasrtaje“, naveo je.

Miketić smatra da je veoma važno da odbrana Starog savskog mosta kao i odbrana čitavog Beograda konačno postane tačka udruživanja kako političkih organizacija tako i aktivista i građana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com