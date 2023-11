Dobrica Veselinović: Izbori nisu trenutak za soliranje, velika šansa da se vlast promeni

Nosilac liste „Srbija protiv nasilja“ na beogradskim izborima i poslanik Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović ocenio je danas da izbori nisu trenutak kada treba mnogo solirati i kada treba biti izbirljiv, jer postoji velika šansa da se vlast promeni i da dođe do promena koje su više načelno demokratske.

Veselinoć je u intervjuu za „Nedeljnik“ naveo da bi mogućnost pobede u Beogradu otvorila prostor za tu izbirljivost i programske profilacije i za drugačiju vrstu politike.

„Beogradu fali da pokažemo na ličnom primeru, kao političari, da živimo kao svaka osoba u Beogradu. Da se ne hvalimo time da nikada nismo seli u javni prevoz, da se ne hvalimo da smo neleglno nadogradili kuću, da se ne hvalimo time što imamo bahat odnos prema zaposlenima u Gradskoj upravi, da ne govorimo građanima da su toksični“, rekao je Veselinović.

Na pitanje kako je došlo do toga da on ne bude kandidat te liste za gradonačelnika Beograda, Veselinović je istakao da je kroz razgovor došlo do kompromisnog rešenja.

Kandidat izborne liste „Srbija protiv nasilja“ za gradonačelnika Beograda je prof. dr Vladimir Obradović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.