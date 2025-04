Dosadašnji vršilac dužnosti Dragan Vasiljević postavljen za direktora policije

Vlada Srbije postavila je dosadašnjeg vršioca dužnosti Dragana Vasiljevića za direktora policije, saopšteno je danas.

Vasiljević je rođen 1970. godine završio je Vojnu akademiju Kopnene Vojske u Beogradu a potom i Visoke studije bezbednosti i odbrane u Školi nacionalne odbrane Ministarstva odbrane Srbije.

U Policijskoj upravi Novi Pazar radio je od 1994. do 2003. godine a potom je do 2018. godine obavljao niz dužnosti u Žandarmeriji, gde je, između ostalog, bio komandant Odreda u Beogradu od 2007. do 2015. godine, kao i pomoćnik komandanta Žandarmerije.

Vasiljević je od 1. juna 2018. raspoređen u Direkciju policije na dužnostima komandanta Interventnih jedinica policije, komandanta Policijske brigade i pomoćnika direktora Policije za poslove policije.

Odlikovan je ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti I stepena 1999. godine, nagradom ministra unutrašnjih poslova povodom Dana MUP-a i Dana policije 2009. godine i ordenom „Sveti Đorđe“ mađarskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com