Dragana Rakić: Ko god se seti Đinđića jasno mu je da je Srbija danas na pogrešnom putu

Da je Srbija na pogrešnom putu poznato je svakom građaninu ako otvori svoj frižider ili novčanik, ili ukoliko pogleda svoje komšije, izjavila je Dragana Rakić, zamenica predsednika Demokratske stranke.

Ona je to rekla sinoć na tribini „Srbija na pogrešnom putu: 21 godina od atentata na Zorana Đinđića“, održanoj u kafeu Biblioteka u Zrenjaninu.

„Nema više onog osmeha na ljudskim licima na ulicama, za našu platu ili penziju možemo sve manje da kupimo, cene u Srbiji su među najvišim u Evropi i to su konkretni pokazatelji da li smo na dobrom putu.

Deca u školi se ne osećaju dobro, nisu bezbedna, nastavni programi su prevaziđeni, deca su nemotivisana i postižu najlošije rezultate na Pisa testovima.

„Ako pitate poljoprivrednike da li smatraju da li je Srbija na dobrom putu sigurno će vam reći da nije, jer poljoprivreda nije na dobrom putu, poljoprivrednici imaju velikih problema i neizvesno je da li će godinu završiti sa minimalnim zaradama ili će biti u minusu, a korenite promene su potrebne Srbiji“, rekla je Rakić.

Na pitanje kakvu sliku mladi mogu da imaju o Zoranu Đinđiću na osnovu izveštavanja medija i načina na koji ga režim predstavlja, Biljana Stojković, kopredsednica stranke Zajedno kazala je da se u poslednje vreme premalo govori o njegovom značajnu.

„Ako me pitate kako sam ga ja doživela, on je bio taj koji je pružao nadu građanima Srbije da se ide u dobrom pravcu i to je najveći doprinos u tom vizionarskom smislu, ljudi su to prihvatili jer je njegov uticaj bio najjači u tom pogledu“, rekla je Stojković naglasivši da su reforme nepobitne.

Stojković smatra da je njegovim ubistvom ta nada nestala, da se krenulo nizbrdo i da je nestao taj „motor koji se ubacio nama u glave da idemo negde i da smo krenuli u bolju budućnost“.

Podsetila je na mračno doba devedesetih u kome se negovala mržnja i da i sadašnji režim svoju politiku bazira na „pumpanju mržnje“ koja je zarazila mlade ljude, a oni, koji tome nisu hteli da se povinuju, sada su na zapadu.

Upitan da kaže zbog čega je Zrenjanin odabran za održavanje te tribine Srđan Milivojević, narodni poslanik Demokratske stranke ukazao je da je neprimereno sećati se Zorana Đinđića samo u velikim gradovima, kao što su Beograd Novi Sad, Kragujevac i podsetio da je sa njim nekoliko puta boravo u Zrenjaninu tokom kampanja devedesetih godina.

„Ima mnogo razloga zašto bi ljudima trebalo objasniti njegovu veličinu, od njegove smrti prošla je 21 godina, a neki ljudi ovde u publici nisu bili ni rođeni. Važno je da ti mladi ljudi u društvu poremećenih vrednosti znaju za državu kakvu je preuzeo Đinđić, a kakvu je ostavio za samo dve godine koliko je obavljao funkciju predsednika Vlade“, kazao je on.

Milivojević je rekao da je za dve godine i dva meseca, koliko je Zoran Đinđić bio predsednik Vlade urađeno mnogo toga, jer je preuzeo državu koja je bila pod sankcijama, u energetskom kolapsu, sa platama u iznosu od 35 evra i inflacijom koja je oktobra 2000. godine bila 119 odsto, a da je posle godinu dana rada Đinđićeve Vlade iznosila 6 odsto.

„Posle reformi, budžet u 2023. godini bio je sedam puta veći, u prvoj godini obnovljeno je 800 kilometara puteva, a izgrađeno 200“, rekao je između ostalog Milivojević.

Tribinu je vodila Alisa Kockar (DS), a održana je u organizaciji lokalnih odbora Demokratske stranke i stranke Zajedno.

(Beta)

