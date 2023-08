Dveri traže sednicu Anketnog odbora da se vidi ko opstruiše rad

Predsednik Dveri Boško Obradović zatražio je danas od potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić da hitno zakaže sednicu Anketnog odbora za utvrđivanje činjenica koje su dovele do nedavnih tragedija kako bi se na sednici videlo ko opstruiše rad i sprečava utvrđivanje istine.

„S obzirom da je ostalo samo još dve nedelje do isteka roka od 30 dana koji je skupštinskom odlukom zadat za završetak rada Anketnog odbora, a imajući u vidu da njegov rad niti jednom zvaničnom odlukom nije zamrznut, ukoliko do 19. avgusta ne bude zasedanja Anketnog odbora i podnošenja izveštaja skupštini, to će biti i formalni razlog za njegovo definitivno ukidanje neobavljenog posla“, naveo je Obradović u saopštenju.

On je rekao da u tom slučaju Anketni odbor nikada neće moći da nastavi rad.

Obradović je upitao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednika parlamenta Vladimira Orlića i Mariniku Tepić zašto ne funkcioniše Anketni odbor kada je njegov rad podržala apsolutna većina od 193 poslanika i kada nije doneta odluka o prestanku njegovog rada.

Lider Dveri je upitao zašto nikada nije zvanično doneta odluka o zamrzavanju rada Anketnog odbora ukoliko je zahtev roditelja ubijene dece u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu bio razlog da odbor prekine rad.

„Ovakva odluka nikada nije usvojena ni na sednici Anketnog odbora ni u skupštinskom plenumu. Kabinet predsednika skupštine ni po kom osnovu nije mogao doneti ovakvu odluku, jer je apsolutno nenadležan za rad Anketnog odbora. Takođe, zašto Anketni odbor nije nastavio rad po pitanju masovnog zločina koji se desio u selima Malo Orašje i Dubona, s obzirom da roditelji tamo tragično nastradale dece nisu tražili prekid njegovog rada?“, upitao je on.

Obradović je takodje upitao da li je to baš zato što je u tom slučaju „više nego jasno“ da je sistem zakazao i da je masovni ubica mogao biti na vreme procesuiran a zločin sprečen.

(Beta)

