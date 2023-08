Dveri: Vlast do 1. septembra da ispuni zahteve protesta ili generalni štrajk

Gradska organizacija Dveri u Čačku predložila je da se republičkoj vlasti da rok do 1. septembra da ispuni zahteve protesta „Srbija protiv nasilja“ a u slučaju da vlast to odbije, građanima bude upućen poziv na generalni štrajk.

„Nova školska godina ne sme početi a da se ništa nije promenilo posle majskih tragedija. Ako vlast do tada ne ispuni sve zahteve sa protesta, građane treba pozvati da se tog i narednih dana ne razilaze sa barikada širom Srbije do konačnog ispunjenja svih zahteva“, navodi se u saopštenju.

Dveri su ocenile da „samo opšta građanska neposlušnost vodi do ispunjenja zahteva protesta“.

„Ako smo za to spremni kao opozicija i građani onda to treba i uraditi. Ako za to nismo spremni, onda treba da se spremimo da će Vučić i dalje ostati na vlasti, a to se odnosi i na vlast u Čačku čija se ostavka traži na lokalnim protestima“, navele su Dveri.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.