Džejms O’Brajan: Napredak Zapadnog Balkana zavisi od Srbije

Pomoćnik američkog državnog sekretara zadužen za Evropu i Aziju Džejms O’Brajan izjavio je danas da region Zapadnog Balkana neće moći da napreduje bez Srbije koju „neki stari konflikti iz devedesetih“, mogu da uspore na tom putu.

O’Brajan je gostojući u jutarnjem programu RTS-a kazao da želi da se svi sporazumi i njihove odredbe postignute tokom dijaloga Beograda i Prištine poštuju, ali i da je najvažnije da Srbi u južnoj srpskoj pokrajini žive kao normalni evropski građani.

„Ne slažem se da nisu postojale posledice po Kosovo, najveća posledica je to što države Evrope nisu glasale da se ono pridruži u njihove institucije (Savet Evrope). Kosovo zaostaje za ostalim balkanskim državama. Sve se to dešava zato što Priština preduzima nekoordinisane akcije“, kazao je on.

Dodao je i da SAD nisu mesto gde se razgovor dve strane odvija, ali da su veoma aktivne na terenu, kao i da „mora da postoji i širi razgovor da Srbi na Kosovu budu integrisani i na jugu, i na severu“.

„A Zajednica srpskih opština (ZSO) je važan korak, bitno je da se napravi napredak i pre nego što se formira. Važno je da ljudi normalno žive, da se registruju brakovi, rođena deca i na svemu tome radimo istovremeno. Obaveze postoje od 2015, kada su prvi put potpisane, ja ne mogu rok da obećam, ali je najvažnije da Srbi žive kao normalni evropski građani“, rekao je O’Brajan.

On je ocenio i da je cilj dijaloga dve strane da se razgovara o praktičnim stvarima, o ubrzanju protoka roba, što je „u interesu svih strana“ kao i da se otvore svi granični prelazi.

„Otvaranje prelaza je uspeh. Trenutne gužve na granicama su posledica velikog protoka saobraćaja, što je dobra stvar. Trebalo bi da se te gužve vremenom reše tako što će se saobraćaj preusmeriti i na druge prelaze“, kazao je pomoćnik američkog državnog sekretara o otvaranju prelaza Merdare nakon što je Priština zabranila uvoz srpske robe na Kosovo.

Govoreći o evrointegracijama, on je rekao da SAD žele da se sve zemlje Zapadnog Balkana kreću ka Evropskoj uniji, i da je u tom smislu važan korak Plan rasta.

„Plan rasta ističe i donosi ono što je korisno za integracije, bitno je da transfer novca bude jeftiniji. Bitno je da SAD i Srbija razgovaraju o važnim stvarima“, rekao je O’Brajan dodajući da su odnosi dve države postali zreliji.

Na pitanje o čemu je razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem O’Brajan je kazao da su teme bile bilateralna saradnja u oblastima bezbednosti i odbrane.

„Drago nam je što dajete podršku Ukrajini i (predsedniku Volodimiru) Zelenskom. Želimo da unapredimo našu saradnju“, rekao je on.

