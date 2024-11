Džozef: Pobeda Trampa bila bi strašna za Srbiju, još u prvom mandatu pričao o ukidanju KFOR

Profesor na Univerzitetu Džons Hopkins u SAD Edvard P. Džozef u intervjuu za N1 ocenio je da je bi pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD bila strašna za Srbiju, kao i da građani Srbije koji navijaju za Trampovu pobedu, moraju da se sete da je i tokom njegovog prvog mandata bilo priče o tome da bi se KFOR mogao ukloniti sa Kosova, iako tamošnji Srbi zavise od vojnika KFOR.

Upitan za prorepublikanske ankete koje tvrde da će Tramp pobediti, Džozef je odgovorio da „te ankete nisu tačne jer on ide u Severnu Karolinu i vodi kampanju u Džordžiji“.

„Od sedam bojnih polja, ta dva bi trebalo da budu najlakša za njega. Ipak, sve te ankete tvrde kako će on ubedljivo pobediti. On ima svoje uticajne ljude koji ovo objavljuju na društvenim mrežama. ‘Oh, on će pobediti ubedljivo. Tramp će pobediti ubedljivo…’ To govore. Time mogu da dovedu do potencijalno opasne situacije, do ponavljanja 6. januara (nemiri usled Trampovih tvrdnji da je pobedio Bajdena na prethodnih izborima)“, ocenio je Džozef.

Takođe je ukazao i da Tramp to otvoreno govori.

„Kaže da je ‘jedini način da ne pobedim – ako varaju. Oni varaju. Oni su takve varalice’. I ponavlja te laži, ponavlja laži o medijima. Vrlo ozbiljno sugeriše da je u redu pucati na novinare“, rekao je Džozef.

Ovaj profesor je izrazio i želju da kaže nešto građanima Srbije, jer je živeo 12 godina u regionu i video da u Srbiji postoji velika podrška Donaldu Trampu, pa im je u intervjuu postavio pitanje da li bi zaista tako nešto želeli u svojoj zemlji.

„Da li zaista želite vođu koji bi predložio da se novinari mogu streljati? Znam da su i novinari u Srbiji pod pritiskom. Da li nam je to zaista potrebno u SAD? Da li nam je potreban takav ton neprijateljskog stava gde je neko ko ne podržava određenog kandidata automatski neprijatelj?“, upitao je Džozef i ocenio da je pred SAD „veoma opasna situacija“ i da to „nije samo antidemokratski već anticivilizacijski“.

„I zaista se nadam da će građani u Srbiji razmisliti o tome šta bi u najmoćnijoj zemlji na svetu značilo imati ovakvog autoritarnog lidera. To bi bilo veoma štetno. Ljudi misle da bi to bilo dobro za Srbiju, a bilo bi strašno za Srbiju, bilo bi strašno za region“, ocenio je profesor.

„Ja sam Amerikanac, tako da bi to bilo strašno za moju zemlju. I mislim da bi to bilo strašno za Evropu u celini, i bilo bi strašno za Balkan. Prednost Balkana je u tome što je deo Evrope, što je okruzen stabilnošću i prosperitetom, koji se na Balkanu dugo odlaže jer postoje nerešena pitanja od raspada Jugoslavije. Sa Donaldom Trampom, odmah ćemo dobiti ovu reč: Neizvesnost. Neizvesnost“.

Svima koji misle da će Balkanu biti super, „jer je Tramp na našoj strani“, poručio je da neće biti tako i da će samo dobiti neizvesnost.

„Odjednom, američka posvećenost regionu i Evropi, američka posvećenost NATO će nestati. Toliko ljudi u Srbiji kaže ‘e, pa, NATO nas je bombardovao…’ Setite se ovoga: Srbi na Kosovu zavise od KFOR. Pod Trampovom administracijom bilo je pretnji da će se KFOR ukloniti sa Kosova. ‘Zašto bismo bili tamo?’ To oni kazu. Šta bi to značilo za srpske građane Kosova?“, zapitao se Džozef.

Prema njegovim rečima, ciljevi građana regiona su da imaju normalna društva, produktivna društva u kojima novinari nisu ugroženi, gde opozicija nije neprijatelj, gde ljudi mogu slobodno da iznesu svoje mišljenje“.

„A sve će to biti u opasnosti kada budete imali najmoćniju državu sa neizvesnošću o tome gde su joj prioriteti“, ocenio je profesor.

(Beta)

