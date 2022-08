Abazovic: EPCG ima odrešene ruke da kupi Željezaru

PODGORICA – Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) pregovara s Toščelikom o kupovini Željezare Nikšić, ali nema garancija da će posao biti okončan do 1. septembra, kad turska kompanija namerava da prekine radne odnose zaposlenima, saopštio je danas premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

On je, na konferenciji za novinare nakon sastanka s radnicima Želejzare, rekao da najveće opterećenje predstavlja datum, jer je turska kompanija izvestila da je spremna sa 1. septembra isplati obaveze prema radnicima.

„Da ne bismo ostavili radnike, spremni smo da nešto što se tiče njihovih doprinosa podržimo, ali im teško možemo pomoći da se ne prekine radni odnos ako Toščelik tako odluči“, rekao je crnogorski premijer.

Abazović je naveo da se pregovara o cifri od 20 miliona evra za kupovinu nikšićke fabrike, te da EPCG ima “odriešene ruke u pregovorima s turskom kompanijom za preuzimanje Željezare, prenose crnogorski mediji.

Dodao je da postoji veliko raspoloženje da vlada podrži EPCG u njihovim naporima da povećaju kapital i zadvolje socijalnu komponentu radnika, kao i da Crna Gora dođe do balansa u proizvodnji električne energije.

„Mi imamo žeju da ogromnu površinu Željezare Nikšić i deo proizvodnje zadržimo. Naša je politička i moralna odgovornost da ove ljude zaštitimo i to što pre“, naglasio je Abazović, koji potencijal za proizvodnju energije vidi i u vodenim površinama koje su u sastavu Željezare.

On smatra da je logičan korak da vlada kupi deset odsto akcija EPCG, a na novinarsko pitanje da li je to povezano s pregovorima Elektroprivrede i Toščelika o ceni, odgovorio je da to odvojen posao od kupovine Željezare.

Abazović je kazao da konačna odluka o kupovini akcija EPCG treba da se donese na nekoj od sledećih sednica vlade, te da će novac za to morati da se obezbedi kroz rebalans budžeta koji će se pred poslanicima naći u septembru.

(Tanjug)

