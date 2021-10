Adio Alitalija – večeras poslednji let italijanskog avio-prevoznika

RIM – Ikona italijanskog vazdušnog saobraćaja, nacionalni avio-prevoznik Alitalija, obaviće večeras poslednji let, i to na liniji od Kaljarija do Rima.

Prema agenciji Ansa, poletanjem iz Sardinije i sletanjem na matični aerodrom Rim-Fjumićino večeras u 23:10 časova, Alitalija će ispisati poslednju stranicu svoje bogate 75-godišnje istorije.

(Tanjug)

