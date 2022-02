Aleksandar Seničić: Još nije izvesno kako ćemo putovati u zemlje EU

Seničić je podsetio da i prošle godine kada je Evropska komisija dala određene preporuke za putovanja, nisu ih sve zemlje članice prihvatile.

„Evropska komisija je dala preporuke članicama EU da se pre svega zeleni sertifikati na jednistven način ograniči za one koji su potpuno vakcinisati. Tu se misli na one koji su primili vakcine koje se primaju u jednoj dozi ili one koji su primili vakcine u dve doze, devet meseci od momenta od kada je vakcina primljena“, rekao je Seničić za TV Pink.

(Tanjug)

