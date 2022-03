Aleksandar Seničić: Sa grčkim ministrom turizma razgovaraću o blažim kovid uslovima

„Razgovaraćemo o mogućnostima da uslovi za ulazak u Grčku ove sezone, vezani za kovid, budu malo relaksiraniji, što se pre svega odnosi na decu. Sada imamo situaciju da bez dodatnih uslova u Grčku mogu ući samo deca do pet godina, a naša ideja je da to važi za decu bar do 12 godina“, kaže Seničić.

Druga tema razgovora bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude slučaj grčke agencije Mouzenidis travel, koja je propala a sa njom su radile i neke naše agencije.

(Tanjug)

