Alfirović: Smanjenje gramaže proizvoda nije protivzakonito, ali je nefer za kupce

BEOGRAD – Smanjenje gramaže pojedinih proizvoda kako bi cena ostala ista nije protivzakonito, jer propisi nalažu da je obavezno samo da je gramaža istaknuta jasno na proizvodu i tačna, ali, kako je objasnio Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača, to je posredni i perfidni način poskupljenja i time nefer odnos prema kupcima.

„Sve dok je proizvod deklarisan u skladu sa važećim pravilnicima, dokle god je na ambalaži navedena tačna gramaža ili druga jedinica mere, količine proizvoda, koji se nalazi u samom pakovanju, sve je u skladu sa zakonom“, rekao je Alfirović za Tanjug.

On smatra da je to posredni i perfidni način poskupljenja proizvoda, koje je u poslednjih godinu dana posebno prisutno, i da proizvođači na taj način zloupotrebljavaju poverenje kupaca.

„Računajući na to da su potrošači navikli da određene proizvode kupuju, da su im poklonili poverenje i da zapravo po nekom automatizmu samo nešto uzmu, a zapravo i ne čitaju deklaraciju“, rekao je Alfirović.

„Šrinkflacija“ – smanjenje gramaže ili količine proizvoda u pakovanju, a da se ne promeni njena cena je, ističe Alfirović, pojava koja je uočena pre nekoliko godina, u proteklih proteklih godinu dana sve je češća i u Srbiji.

„Proizvođači su morali zbog poskupljenja sirovina, energenata da koriguju cene, pa kad su verovatno dostigli određeni maksimum i procenili da potrošači neće više to kupovati, onda su pribegli ovoj drugoj metodi. Imamo sve veći broj proizođača i sve širi krug proizvoda na kojima se to primenjuje“, objasnio je Alfirović.

Što se tiče predstojećeg perioda, on je rekao da ne zna kako će se to odraziti na kupce, ali smatra da će šrinkfalciju sve više uočavati.

„Samim tim proizvođačima može opasti promet. Ljudi mogu da prestanu da kupuju proizvode kod kojih su to uočili i biraju druge proizvođače. To su kalkulacije koje i proizvođači imaju i moraju da dobro razmisle da li će se u budućnosti ponašati na ovakav način“, rekao je Alfirović.

On je objasnio da nema nikakvog kršenja propisa koji regulišu oblast zaštite potrošača, i da propisi ne obavezuju proizvođača da navede da je gramaža promenjena.

„Nema tu nikakvog kršenja propisa koji regulišu ovu oblast, pa sad da tu bude neka oglasna poruka – smanjena gramaža. Nezamislivo je da će bilo ko to uraditi kada ga propisi na to ne obavezuju. Može se reći da je to nefer odnos prema potrošačima, jer je to zapravo perfidan način da proizvod poskupi i da se, na neki način, zloupotrebi to poverenje i navike potrošača“, zaključio je Alfirović.

Kuvar jednog beogradskog restorana Nemanja Božinović rekao je da nije siguran da se „ozbiljni“ restorani bave takvim stvarima, ali da mu je „šrinkflacija“ poznata i u oblasti restoranskih usluga.

On je dodao da porast cena namirnica i inflacija utiču na ugostitelje te da su oni primorani da menjaju cene.

„Cenovnici dobavljača nisu stabilni, cene konstatno rastu i samim tim, moramo da menjamo naše cene. Razlika je u tome što mi moramo da nađemo balans između cene dobavljača i cene koju mi možemo da prezentujmo našim potrošačima“, rekao je Božinović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.