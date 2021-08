Ubrzana procedura kliničkih ispitivanja novih lekova

BEOGRAD – Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) razvila je i testirala elektronski portal lek-klinička ispitivanja čija namena je da novi lekovi, medisinska sredstva i dijagonstičke metode brže prođu klinička ispitivanja i dođu do pacijenata, izjavila je za Tanjug rukovodilac eRazvoja i upravljanja informatičkim tehnologijama u ALIMS-u Tatjana Stojadinović.

Sredinom nedelje ona je u Privrednoj komori Srbije održala predavanje o ovim novinama predstavnicima farmaceutske industrije i Etičkog odbora Srbije koji će biti korisnici ovog portala.

„Agencija za lekove i medicinska sredstva je lider u Srbiji po primeni informaciono-komunikacionih tehnologija, naročito digitaliztacije svih poslovinih procesa i klinička ispitivanja koja su sada završena, razvijena i testirana su samo jedan od paketa koje smo mi odradili“, istakla je Stojadinović.

Naglasila je da je značajno da svi znaju da koriste ovaj portal, kako bi se predmeti brže rešavali, a i lekovi i medicinska sredstva samim tim brže bili dostupni pacijentima.

Stojadinović je dodalada je zahvaljujuću elektronskom portalu Medicinska sredstva koji je ranije razvijen Srbija vrlo brzo dobila maske i testove za kovid-19.

„Agencija je koristeći upravo ovaj digitalizovan proces za uvozne dozvole za medicinska sredstva sve radila elektronskim putem i jako brzo, odnosno pre roka, odgovarali na sve zahteve, rešavala predmete, kako bi sve to bilo dostrupno našim građanima, i na kraju se pokazalo da naša zemlja zaista sa tim nije imala velikih problema“, rekla je Stojadinović.

Portal lek-klinička ispitivanja je nastavak tog procesa digitalizacije i samo jedna od 50 do sada razvijenih digitalnih usluga.

„Mi smo u ovom projektu od 2018. godine kada je naš direktor Saša Jaćović prepoznao da je neophodno napraviti novi jedinstveni informacioni sistem koji će koristiti ALIMS i famaceutska industrija koja je naš kllijent. To će poboljšati efikasnost poslovanja između nas, dovesti do smanjenja troškova, do bržeg rešavanja samih predmeta i zahteva. Konocači cilj je da naši građani dobiju dostupne lekove i medicinaks sredstva i dijagnostiku i sve ostalo kroz inovativnu terapiju, a da imaju poverenje u lekove da su bezbedni i efikasni“, objasnila je Stojadinović.

Navela je da je ALIMS razvijanjem ovog informatičkog rešenja potpuno digitalizovao postupak upisa u registar, dobijanja uvoznih dozvola, klinička ispitivanja i praćenje neželjenih reakcija.

„To je bio prvi deo, a drugi deo velikog projekta je primena kod humanih lekova i ostaju nam još veterinarski lekovi. Ovo je jedan opsežan projekat na kraju koga ćemo imati preko 70 novih elektroniskih usluga“, rekla je ona.

Stojadinović je rekla da se postupak kliničkih ispitivanja obavlja korišćenjem dva portala, e-portal lek i e-portal podrška.

„E-portal lek koristi farmaceurtska industija kada želi da podense zahtev za kliničko ispitivanje. Sve se podnosi u elektronskom obliku, digitalno potpisano. Isti interfejs koriste Agencija i Etički odbor Srbije. Ovo je novina, da jedan korisnički interfejs koristi više entiteta. Plan je da i zdravstvene ustanove koriste ove podatke, krajnji cilj je formiranje registra odobrenih kliničkih ispitivanja u našoj zemlji“, rekla je Stojadinović.

Dodala je da će on biti postavljen na Nacionalnom portalu otvorenih podataka, kako bi bio dostupan državnim organima, zdravstvenim ustanovama, građanima, pacijentima i svim ostalim koji su zainteresovani.

„Kroz klinička ispitivanja prolaze uglavnom inovativne terapije, lekovi koji mogu da budu registrovani, ali i oni koji nisu registrovani, tako da je zaista za tu malu grupu građana kojoj su ti lekovi portrebni ovo vrlo važna stvar“, ocenila je Stojadinović.

(Tanjug)

