Altiparmakov: Ograničavanje rasta plata i penzija je dobro rešenje

KOPAONIK – Član Fiskalnog saveta Srbije Nikola Altiparmakov ocenio je danas da je ograničavanje rasta plata i penzija, što je kao jedan od elemenata novog aranžmana Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nedavno naveo šef Misije MMFu Srbiji Donal Mekgetigen, sasvim dobro i prihvatljivo rešenje.

„Ono zahteva ekonomski odgovornu politiku povećavanja plata i penzija u skladu sa ekonomskim mogućnostima. Kod penzija to je tzv. švajcarska formula plus koja omogućava da kada imamo dobre ekonomske perfomanse i kada su rashodi za penzije ispod 10 odsto BDP-a, što je nivo održivosti i za Srbiju i za zemlje regiona, da penzije prate plate, a da kada ekonomski ne stojimo tako dobro da to bude obična švajcarska formula i da inflacija u kriznim vremenima bude ta sa kojom će se usklađivati primanja najstarijih“, rekao je on za Tanjug.

istakao je da je ovo rešenje apsolutni preduslov održivosti i penzija ali i javnog sistema i sa čime su Srbija i druge zemlje u regionu imale negativna iskustva u prethodnom periodu.

„Mislimo da je sada postignut optimalan konsenzus između društvenih potreba i očekivanja sa jedne strane i ekonomskih mogućnosti sa druge strane, kako nam se ne bi ponovila turbulentna dešavanja iz 2008. godine ili još ranije iz osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka“, rekao je Altiparmkov.

Kada je o platama reč, Altiparmakov naglašava da bi one trebalo da rastu u skladu sa rastom privrede, odnosno da koliko raste privreda, da toliko rastu i plate u javnom sektoru i da one ne mogu da rastu brže nego plate u privatnom sektoru, odnosno privredi.

To je prema njegovim rečima nešto što je u Srbiji u prethodnom periodu manje-više prilično dobro primenjivano i dobro je što je sada sistemski i zakonski rešeno tako da je taj okvir još učvršćen.

„Fiskalni savet je podržao nova ili pojačana fiskalna pravila o kojima je šef Misije MMF-a pričao. Ona su primenjiva, ekonomski oprvadana i održiva i nadamo se da će ih Vlada Srbije poštovati“, rekao je Altiparmakov.

(Tanjug)

