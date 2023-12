Američka farmaceutska kompanija Moderna gradi prvu fabriku u Kini

Američkoj biotehnološkoj kompaniji Moderna trebalo je nešto više od tri meseca da započne izgradnju svoje prve farmaceutske fabrike u Kini nakon investicionog sporazuma sa Šangajem.

Brzina Moderne, koja je brža čak i od Tesline Gigafabrike u Šangaju, odražava kako je Šangaj, sedište kineske ekonomske moći, nastavio da optimizuje poslovno okruženje i stimuliše vitalnost reformi i otvaranja.

Kako piše Sinhua, Moderna je 5. jula potpisala sporazum o strateškoj saradnji sa opštinskom komisijom za privredu i informatizaciju Šangaja i vladom okruga Minhang.

Kao jedan od vodećih svetskih proizvođača mRNA vakcine, Moderna se fokusira na imunoterapiju raka, uključujući istraživanje i razvoj medicine zasnovane na mRNA i na tehnologije za prevenciju virusa.

Moderna je obezbedila zemljište za projekat kineskog istraživačko-razvojnog i proizvodnog štaba u Šangaju i dobila odobrenje za postavljanje temelja objekta u oktobru.

Sa procenjenom investicijom od 3,6 milijardi juana (oko 507 miliona američkih dolara), projekat je daleko najveća strana investicija u biomedicinskoj oblasti u Kini. Objekat se prostire na površini od oko 18 hektara u šangajskom industrijskom parku Sindžuang u okrugu Minhang.

Da bi olakšao investiciju, Minhang je formriao poseban radni tim koji radi 24 sata dnevno za rešavanje problema sa investicijom. Tim je obradio 45 zahteva američke strane u roku od dva meseca, odgovarajući na njih za samo 30 minuta.

Grad, okrug i industrijski park imaju poseban radni tim, kaže Tong Lingling, zamenik generalnog direktora Kompanije za ekonomski i tehnološki razvoj industrijske zone Sindžuang (Xinzhuang Industrial Zone Economic and Technological Development Co., Ltd).

„Timovi na tri nivoa su radili u međusobnoj koordinaciji i pomogli preduzećima da ubrzaju proces odobravanja“, rekao je Tong.

Na nedavno održanoj plenarnoj sednici Šangajskog opštinskog komiteta Komunističke partije Kine, optimizacija poslovnog okruženja koju je demonstrirala „brzina Moderne“ izazvala je široku pažnju.

Učesnici sednice su predložili poboljšanje procesa administrativnog odobravanja i snaženje usluga za preduzeća kako bi se pomoglo da se materijalizuje više projekata jednako brzo kao što je projekat Moderne, kako bi se podstakla kineska ekonomija.

Dobro poslovno okruženje čini važan deo osnovne konkurentnosti grada, ukazano je.

From January to October this year, Shanghai’s actual use of foreign investment has seen a positive growth year on year, reaching 20.77 billion U.S. dollars, official data showed.

Gong Dženg, gradonačelnik Šangaja, rekao je da usred složenog spoljnog okruženja, Šangaj ostaje jedna od najomiljenijih destinacija za strane investicije, kao i jedna od najpopularnijih destinacija u poslednjoj rundi restrukturiranja industrijskog i lanca snabdevanja multinacionalnih kompanija.

Tokom godina, Šangaj je dosledno radio na stvaranju poslovnog okruženja svetske klase koje je tržišno orijentisano, zasnovano na zakonima i internacionalizovano, postepeno pretvarajući iskustvoe stečeno implementacijom velikih projekata u redovne usluge.

Od januara do oktobra ove godine, korišćenje stranih investicija u Šangaju zabeležilo je pozitivan rast u odnosu na isti period prethodne godine, dostigavši 20,77 milijardi američkih dolara, pokazali su zvanični podaci, prenosi Sinhua.

(Beta)

