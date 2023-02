Anđelković: Stečajevi nad četiri banke biće završeni do kraja godine

BEOGRAD – Stečajevi nad Beobankom, Beogradskom bankom, Jugobankom i Investbankom biće zaključeni do kraja ove godine, očekivanja su predsednika odbora direktora Agencije za osiguranje depozita Nebojše Anđelkovića.

Za portal 24sedam on je rekao da je kod Beobanke ostalo još vrlo malo imovine i potraživanja koja bi mogli da budu predmet unovčenja ili prenosa poveriocima.

„Preostala potraživanja su u trećem paketu, koji se sprema za prodaju u aprilu“, rekao je on.

Dodao je da je veliki procenat namirenja poverilaca u stečajevima tih velikih banaka.

„Kod Beobanke je oko 72 procenta, slično je i kod Beogradske banke. Naš procenat unovčavanja imovine banaka je inače veliki, oko 90 odsto, što nije mala stvar ako se zna da je kod komercijalnih stečajeva, koje radi Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, prosek oko 30 odsto“, rekao je Anđelković.

Trenutno je u nadležnosti Agencija 25 stečaja banaka, osiguravajućih društava i lizing kuća.

„Tendencija je da broj otvorenih stečaja do kraja godine svedemo na tri do četiri banke, što je izuzetno veliki uspeh s obzirom na to da je do pre četiri godine taj broj bio 47 stečaja“, rekao je on.

Agencija je za 20 godina za poverioce naplatila potraživanja u vrednosti od 124 milijarde dinara, od čega 86 milijardi u poslednjih pet godina.

„To nije mala stvar ako se zna da je vremenom imovina u stečaju gubila i na obimu i na kvalitetu“, ocenio je on i dodao da je taj novac vraćen državi kao poveriocu ili privredi.

Prošle godine poverioci su ukupno isplaćeni sa 141 miliona evra, od čega je državi otišlo više od 88 miliona.

Agencija je prošle godine prebacila plan realizacije za 75 odsto a, prema preliminarnim procenama, imaće dobit od svoje poslovne delatnosti od 5,8 milijardi dinara.

Tolika dobit je dva puta veća nego i u jednoj godini od osnivanja.

Agencija je značajno smanjila i obim takozvanih loših – teško naplativih kredita koja je sada 2,6 milijarde evra a bila je 6,5 milijardi.

(Tanjug)

