APR-u dostavljeno 268.056 finansijskih izveštaja za 2019.

BEOGRAD – Agenciji za privredne registre u propisanom roku dostavljeno je ukupno 268.056 redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.

APR je na sajtu saopštila da je juče završen prijem redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, ali da svi obveznici koji ih iz nekog razloga nisu dostavili do 4. avgusta mogu to da učine najkasnije do 31. decembra, uz plaćanje naknade za javno objavljivanje uvećane zbog neblagovremenog dostavljanja.

(Tanjug)

