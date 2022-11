Argentina namerava da odloži izvoz pšenice zbog suše

BUENOS AJRES – Argentinska vlada se spremna da objavi mere, moguće već za nekoliko dana, kojima će izvoznicima pšenice odobriti da odlože dogovorene isporuke posle velike suše koja je pogodila usev i izazvala zabrinutost za domaće snabdevanje.

Poverljiv izvor iz državne Komore za izvoz žitarica (CEC), koja predstavlja kompanije koje kupuju žito, rekao je za Rojters da će merama koje će biti objavljene „narednih dana“ firmama biti omogućeno da reprogramiraju dogovoreni izvoz pšenice bez suočavanja sa uobičajenim državnim kaznama od 15 odsto.

„Ako vlada planira to da uradi, neka to uradi odmah, jer moramo da se pripremimo i razgovaramo sa kupcima u Indoneziji, Maroku, Alžiru, Egiptu, da im kažemo da je žega spalila našu pšenicu i da ponovo ispregovaramo ugovore“, dodao je on.

Drugi izvor iz argentinske vlade, koji je direktno upućen u ovo pitanje, rekao je britanskoj agenciji da su mere o odobrenju odlaganja isporuka pšenice „verovatne“ i da se „to trenutno razmatra“.

Ove izjave su za sada najjači signal da će Argentina, jedan od vodećih svetskih izvoznika pšenice, tražiti način da odloži izvoz žitarica usled suše koja preti da rezultira najgorom žetvom u toj zemlji u poslednjih skoro 10 godina, navodi Rojters.

Ovaj potez bi mogao dodatno da podgreje globalne cene hrane, nakon što je suvo vreme pogodilo uzgajivače u Sjedinjenim Državama, a ruska invazija na Ukrajinu ugrozila isporuke iz te zemlje. Rusija i Ukrajina su glavni proizvođači pšenice, koja se koristi za proizvodnju obroka od cerealija i hleba.

Argentinska vlada se u oktobru sastala sa mlinarima i izvoznicima pšenice kako bi razgovarali o problemima vezanim za sušu i sa žetvu, pri čemu su mlinari vršili pojačani pritisak na predstavnike vlasti da veću ponudu zadrže za domaće tržište.

Glavna argentinska berza žitarica u Rosariju smanjila je procenu roda pšenice za 2022/23. godinu na 13,7 miliona tona, što bi bilo najniža žetva u toj zemlji u poslednjih sedam godina i daleko ispod 23 miliona tona požnjevenih u 2021/22.

(Tanjug)

