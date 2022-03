Artur Lorkovski: Srbija ima nekoliko opcija da obezbedi gas na regionalnim tržištima

Lorkovski je rekao za Politiku da Transjadranski gasovod – TAP (Trans Adriatic Pipeline) želi da proširi svoje kapacitete, ali da traži da Srbija i drugi pokažu interesovanje.

On je tako odgovorio na pitanje novinara kako komentariše to što je Srbija nedavno počela gradnju gasovoda Niš – Dimitrovgrad u nadi da će tim pravcem dobijati i azerbejdžanski gas i LNG (tečni prirodni gas) iz Aleksandropolisa, ali da Srbija nije predviđena za isporuku gasa iz gasovoda TAP, i da li se to zove sigurnost snabdevanja ili je Srbiji ipak potreban ruski gas.

Foto Tanjug/ S. Aćimović, arhiva

(Tanjug)

