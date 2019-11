AS: Rad „Konstanina Velikog“ nije uticao na ukidanje linija

BEOGRAD – Poslovanje aerodroma „Konstanin Veliki“ nije uticalo na ukidanje pojedinih aviolinija sa tog aerodroma, izjavio je direktor preduzeća „Aerodromi Srbije“ (AS) Mihajlo Zdravković.

Zdravković je rekao da statistika ide u korist niškog aerodorma.

„Kada govorimo o loukost kompanijama one uglavnom biraju manje aerodrome pored velikih gradova, a jedan od osnovnih razloga je profitabilnost“, ističe Zdravković.

Dodaje da ni na koji način poslovanje, odnosno rad aerodroma u Nišu nije uticao na prestanak obavljanja njihovih letova sa tog aerodroma, rekao je Zdravković za RTS.

Niskotarifna avio-kompanija „Rajaner“ od petka sa niškog aerodroma uvodi let za Maltu, ali je najavila da na proleće sledeće godine ukida let za Stokholm, kada će prestati da leti i kompanija „Sviser“ do Ciriha.

Posle tri meseca od uvođenja 12 linija od javnog značaja kompanije „Er Srbija“, ukinuta je linija do Budimpešte.

Kompanije su u svojim saopštenjima uglavnom navele komercijalne razloge za ukidanje linija, od potražnje na tržištu, popunjenosti aviona, raspoloživosti baze.

U isto vreme, piše RTS, priča o niškom aerdormu je zanimljiva građanima posebno od trenutka kada je taj aerodrom od 2015. godine počeo da se razvija, a naročito privlači pažnju i javnosti i građana od kada je prošle godine upravljanje preuzela država.

Spekulisalo se zašto su ukinute linije i da li to može da utiče na dalje poslovanje, jer statistika sa niškog aerodroma pokazuje da je od januara do oktobra kroz nišku vazdušnu luku prošlo oko 340.000 putnika i da je to povećanje od 14 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Avio-kompanije se pri odabiru linija rukovode svojim komercijalnim interesima, pa određene linije zatvaraju, a druge otvaraju, a glavni kriterijum koji na to utiče je profitabilnost pojedinih linija, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja.

Govoreći o tome zašto neka kompanija bira Niš, da uvede ili ukine neku liniju, Zdravković kaže da je taj grad oduvek bio važno saobraćajno čvorište u Srbiji, kako za drumski, železnicki tako i vazdušni saobracaj.

Kako ističe, dobra povezanost Niša auto-putevima sa celom jugoistočnom Srbijom i okolnim zemljama daje prednost lakog i brzog dolaska do niškog aerodroma, a mogućnost da se iz Niša leti na preko 20 destinacija daje široke mogućnosti svim putnicima kako bi stigli do željene destinacije.

„Uvođenje linija od javnog interesa ni na koj način ne utiče na loukost kompanije, jer one biraju druge aerodrome, dok linije od javnog interesa lete uglavnom ka centralnim aerodromima – i to pokazuje da nije samo gašenje nekih linija već i uvođenja novih, recimo od petka i to je stvar tržišta“, rekao je Zdravković.

Prema njegovim rečima, ono što treba reći građanima jeste da je saobraćaj živa stvar i da se menja na osnovu tražnje na tržištu i da kompanije to rade dva puta godišnje – u martu, aprilu kada je početak letnje sezone i u periodu oktobar, novembar kada je početak zimske sezone.

Zdravković kaže da nema najave drugih destinacija jer su kompanije zatvorile letnju sezonu.

„Očekujemo da od zimske sezone sledeće godine imamo dodatne linije sa niškog aerodroma“, zaključio je Zdravković.

(Tanjug)