Atanacković: Nadležni će utvrditi šta se dešavalo u EPS

BEOGRAD – Državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Jovanka Atanacković izjavila je danas, govoreći o problemima koji su se dogodili u sistemu snabdevanja 12. decembra, da će nadležni organi utvrditi šta se dešavalo u „Elektroprivredi Srbije“ i da li postoji i čija krivica, a ne unutrašnja kontrola EPS-a koja je, kako kaže, optužila zaposlene kako bi se rukovodstvo aboliralo.

Atanackovićeva je rekla da odgovornost nije na rudarima, već na rukovodstvu EPS-a i da nema sabotaže, već nerada.

„Nisu radnici krivi, nisu rudari krivi, oni su spasli sistem, rudari su vadili blato tokom noći 12. decembra“, rekla je Atanackovićeva za TV Insajder, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ona je navela da je unutrašnja kontrola organ EPS-a i da ne ulazi u to šta su našli na terenu, ali da je trebalo da taj organ radi cele godine i da već u aprilu dođe do saznanja i kaže da kopovi nisu bili spremni.

„Trebalo je da bude na licu mesta kada je blato ubacivano u blokove. Ne znam šta je unutrašnja kontrola EPS-a, ali znam šta je policija, znam šta je BIA i šta je tužilaštvo – to su organi koji treba da utvrde šta se dešavalo. Ono što je poznato jeste da je postojao nerad, ako je to sabotaža – onda prihvatamo“, rekla je ona.

Naglasila je da postoji jasna razlika između radnika i menadžmenta EPS-a, koje je, kako kaže, trebalo drugačije da vodi sistem.

Izrazila je uverenje da će nadležni organi proveriti krivične prijave koje je podnelo Ministarstvo i podsetila da su podnete krivične prijave protiv Milorada Grčića, Dušana Bajatovića i Stevana Dukića.

Kako je rekla, drugu krivičnu prijavu protiv Grčića Ministarstvo je podnelo zbog saznanja do kojih je došlo posle niza događaja od 12. decembra, koji su, kako kaže, doveli do kolapsa u elektroenergetskom sistemu.

„Ministarstvo je uradilo svoj deo posla, Ministarstvo niti imenuje, niti smenjuje direktore, to radi Vlada. Mi smo ukazivali na probleme, to je naš posao. Ministarstvo je postavljalo proteklih godinu dana pitanja i to je naš posao i naše pravo, a menadžment nema pravo da ne odgovori, da ne dolazi na sastanke i da govori neistine“, navela je državna sekretarka.

Ona smatra da su nedostatak investicija i višegodišnje neodgovorno rukovođenje glavni uzroci problema.

Atanacković je kazala da je problem što 30 godina EPS nije izgradio nijedan kapacitet, a da posao Ministarstva nije da loži kotlove i kopa ugalj već da vodi računa o energetskoj stabilnosti zemlje.

Zato je, dodala je, osnovana radna grupa za praćenje sigurnosti snabdevanja energijom i energentima, u čijem radu učestvuju EPS, EMS i EDS, ali i preduzeća u gasnom sektoru, toplane i svi drugi koji su, kaže, zaduženi za proizvodnju i distribuciju energije i energenata.

Ponovila je da je država, zahvaljujući finansijskoj stabilnosti, obezbedila dovoljne količine električne energije, da neće biti restrikcija, ali da je, dodala je, novac koji je utrošen za uvoz struje mogao da bude uložen u nove energetske kapacitete.

Atanackovićeva je istakla da je ceo svet u fazi okretanja ka dekarbonizaciji i karbon-neutralnoj ekonomiji, te da je Srbija donošenjem zakonodavnog okvira pokrenula proces energetske tranzicije i krenula putem zelene agende.

(Tanjug)

