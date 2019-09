Atanacković: Rast minimalca „vuče“ i rast ostalih zarada

BEOGRAD – Rast minimalne zarade za 11,1 odsto uticaće i na rast ostalih zarada, možda ne u tolikom procentu, ali bi one mogle da budu veće za osam ili devet odsto, ukazao je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.

„Privreda maksimalno podržava želju i sindikata i vlade da zarade rastu jer treba imati u vidu da ako poraste minimalna zarada za 11,1 odsto da će i sve ostale zarade da porastu. One ne mogu da ostanu na istom nivou ili ih stiže praktično ova minimalna zarada“, rekao je Atanacković na konferenciji za novinare posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta.

U približnom procentu, navodi, možda ostale plate neće porasti za 11 odsto, ali će biti veće na primer za osam ili devet odsto što je, kaže, dobro.

„Poslodavci podržavaju veće zarade zaposlenih, ali smo u strahu da li će se to negativno odraziti na neke delove poslodavačke organizacije, deo privrede koja je predstavljena sa 97 ili 98 odsto odsto onih koji imaju male ekonomske mogućnosti“, naveo je Atanacković.

Povodom predloga da se minimalna zarada od iduće godine poveća za 11,1 odsto, Atanacković je rekao da, globalno gledano, cela privreda će biti rasterećena ovog povećanja, ali pojedinac neće.

„U ovim uslovima ipak je napravljen pomak“, kaže Atanacković i dodaje da je u poslednje tri godine povećana minimalna zaradu za čak 27,9 odsto, a nešto manje je povećana i prosečna zarada.

Poslodavačka organizacija i srpska privreda, kako navodi, očekuje naredne godine reorganizaciju, pre svega, poreske politike i veće rastrećenje privrede.

„Možemo da budemo zadovoljni, imamo dobre rezultate sa 3,5 ili četiri odsto rasta, ali su nam u budućnosti potrebni neki kineski rezulatati, potrebno je da taj rast bude veći od pet odsto da bismo na pravi način stigli zemlje u okruženju i zemlje EU“, kaže Atanacković.

Naveo je da je Srbija još na nivou neke „srednje razvijene afričke zemlje“ i da moramo da se potrudimo da se to promeni, a to će biti moguće, kako kaže, samo ako Ministarstvo finansija u narednim godinama, budžetima i vizijama to bude podržalo, jer bez ulaganja u privredu ne možemo očekivati rezultate.

„Unija je podržala ovo povećanje minimalne zarade sa ovom rezervom. Nismo se nadali da će biti veće od 10 odsto, ali smo kompenzacijom kroz smanjenje opterećenja za davanja za penzije i povećanje neoprezivog dela dobili na isti način toliko rasterećenje“, rekao je Atanacković.

Unija poslodavaca Srbije je, kaže, bila spremna da podrži da minimalna zarada po radnom času bude 171 dinara.

„Ovaj predlog je 172,5 dinara, samo dinar i po je razlika. Međutim, Predsedništvo Unije je stalo na stanovište, pre nego što smo saznali sa čime će izaći Ministartsvio finansija, da je 10 odsto neki maksimum koji prihvatamo“, rekao je Atanacković.

