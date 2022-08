Atanackovic: Tri puta više struje iz solarnih panela

BEOGRAD – Izmenama propisa stvoreni su uslovi da građani i komercijalni kupci mogu da proizvode zelenu energiju postavljanjem solarnih panela, a Srbija će do kraja godine imati tri puta veću proizvodnju električne energije iz solarnih panela zahvaljujući olakšanim procedurama i subvencijama Ministarstva rudarstva i energetike, izjavila je državna sekretarka ovog ministarstva Jovanka Atanacković.

Ona je gostujući na TV Euronews podsetila da je lane usvojen Zakon o obnovljivim izvorima energije koji je uveo kategoriju kupca-proizvođača električne energije, a zatim i odgovarajuća uredba, čime je pojednostavljena procedura dobijanja tog statusa, saopštilo je Ministarstvo rudarstva.

„Uredbom je pojednostavljena procedura za domaćinstva koja žele da stave solarne panele, tako što je umesto nekadašnjih 20 koraka i više od šest meseci čekanja, procedura svedena na to da oni kupe panele, postave ih na krov i onda licencirani inženjer pregleda instalacije, da izjavu da je to u redu, a zatim se zaključi ugovor o kupcu-proizvođaču sa EPS snabdevanjem i priključi se na mrežu. Ta procedura sada traje nekoliko nedelja i vrlo je efikasna“, podsetila je Atanackovic.

Naglasila je da je ova mera važna i za privredu, za kompanije koje imaju veliku potrošnju električne energije i plaćaju visoku cenu struje, naročito u vremenu globalne energetske krize, jer će na ovaj način moći da smanje svoje račune, ali i da postanu energetski sigurne.

Atanacković je istakla da je pre uvođenja pozicije kupca-proizvođača, za proteklih 10 i više godina, Srbija imala tek 11 megavata struje iz solarnih panela.

„Do kraja godine očekujemo da ćemo imati tri puta više megavata struje iz solarnih panela. Do danas je zvanično upisan 131 prozumer u registar i svakoga dana vidimo povećanje tog broja, dok na čekanju imamo još oko 25 megavata koji će se takođe priključiti“, rekla je ona.

Podsetila je da Ministarstvo daje subvecnije za postavljanje solarnih panela snage do šest kilovata, tako što finasira polovinu te investicije, jer po 25 odsto troškova snose država i lokalna samouprava.

Prema njenim rečima, donošenje strateških dokumenata u energetici je važno kako bi se postigla energetska bezbednost uz smanjenje emisije štetnih gasova u narednim decenijama.

„Nedavno smo predstavili prve scenarije Nacionalnog integrisanog energetskog i klimatskog plana koji će doprineti kvalitetnijem i zdravijem životu svih naših građana, uz obezbeđivanje energetske sigurnosti i bezbednosti. Nažalost, Srbija danas ne proizvodi dovoljno energije za sopstvene potrebe i plan predviđa velike investicije u energetski sektor, naročito u obnovljive izvore“ navela je Atanacković.

Dodala je da će Srbija realizacijom plana do 2030. godine imati 40 odsto manju emisiju štetnih gasova, kao i 40 odsto veće učešće obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije.

(Tanjug)

