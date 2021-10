Australija može da smanji emisije gasova 35% do 2030, ali se neće obavezati

KANBERA – Australijski premijer Skot Morison izjavio je danas da je ova zemlja spremna da do 2030. godine smanji emisije gasova za 35 odsto ispod nivoa iz 2005, ali da se neće obavezati na takav cilj na klimatskoj konferenciji UN u Škotskoj.

Morison je rekao da će se njegova vlada držati trenutnog cilja Australije o smanjenju emisija do 2030. u rasponu od 26 do 28 procnata ispod nivoa iz 2005. godine, prenosi agencija AP, ocenjujući da su australijske ciljane stope, koje su usvojene na konferenciji o klimi u Parizu 2015. godine, relativno skromne u poređenju sa ambicijama drugih bogatih zemalja.

„Mi ćemo to ispuniti i nadmašiti. Nadmašićemo smanjenje emisije koje, smatramo, može dostići do 35 posto, a možda čak i više“, rekao je Morison, misleći na cilj do 2030. godine.

Dodao je da je Australija već srezala emisije za više od 20 odsto u odnosu na nivoe iz 2005. godine, te da će se na klimatskoj konferenciji UN u Glazgovu, koja počinje 31. oktobra, obavezati na ciljanu neto nultu emisiju ugljenika do 2050.

Morisonova konzervativna vlada, predvođena Liberalnom partijom, s tesnom većinom je ponovo izabrana 2019. godine suprotstavljajuući se klimatskoj politici o neto nultoj emisiji do 2050. koju je usvojila opoziciona Laburistička partija levog centra, napominje američka novinska agencija.

Prihvatanje obaveze o neto nultoj emisiji pokrenulo je političke prepirke unutar Morisonove vladajuće stranke, zbog čega je vladi bilo potrebno da dobije podršku mlađeg koalicionog partnera, Nacionalne partije, uz niz ustupaka.

Jedan od ustupaka je bio da ministar za resurse Kit Pit, koji tvrdi da će Australija nastaviti da izvozi ugalj decenijama, postane peti ministar Nacionalne partije u Morisonovoj vladi. Premijer je u ponedeljak objavio Pitovo unapređenje.

Ustupoci takođe uključuju vladinu preispitivanje ekonomskih posledica ciljane neto nulte emisije u područjima izvan velikih gradova na svakih pet godina. Prva takva procena trebalo bi da bude urađena 2023. godine.

Ministar finansija Sajmon Birmingem opisao je to kao “ zdravstvenu proveru“ o tome kako prelazak na nultu emisiju utiče na razne delove Australije.

Britanski premijer Boris DŽonson, koji će biti domaćin predstojećeg klimatskog samita COP26 u Glazgovu, čestitao je Australiji na prihvatanju neto nultog cilja.

„To je bilo veoma teško za Australiju, jer je visoko zavisna od uglja i od mnogih industrija koje proizvode ugljenik…učinili su herojsku stvar“, rekao je DŽonson povodom opredeljenja Kanbere da prihvati obavezu o nultoj emisiji do 2050. godine.

Ipak, Australija će verovatno biti kritikovana u Glazgovu zbog svog relativno skromnog cilja do 2030, imajući u vidu da su se Sjedinjene Države obavezale na smanjenje između 50 i 52 posto ispod nivoa iz 2005, dok je Britanija obećala da će smanjiti emisije za 68 procenata ispod nivoa iz 1990. godine.

Na samitu COP26 će biti procenjen napredak na planu smanjenja emisija koji su ostvarile zemlje potpisnice Pariskog sporazuma iz 2015. o ograničavanju zagrevanja planete na ispod dva stepena Celzijusa, navodi AP.

(Tanjug)

