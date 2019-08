Autoput od Vojvođanske ulice na NBG do petlje Surčin

BEOGRAD – Deonica autoputa „Miloš Veliki“ Novi Beograd – Surčin, u dužini od 7,9 kilometara, protezaće se od Vojvođanske ulice na Novom Beogradu, gde će biti kružni tok, do petlje „Surčin“, a ugovorena vrednost projekta je 70,5 miliona dolara.

Kako kažu u Putevima Srbije, ta deonica je specifična po tome što za razliku od dosadašnjih projekata na izgradnji autoputeva prolazi kroz naseljeno, gradsko područje, zbog čega je specifična za tehnologije izvođenja radova.

Planirane su pešačke i biciklističke staze sa obe strane te saobraćajnice, širine dva i 2,2 metra.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji deonice Novi Beograd – Surčin potpisan je 18. avgusta između Vlade Srbije, Puteva Srbije i kineske kompanije „Čajna komjunikejšens konstrakšen kompani“ (C C C C).

Deonica Novi Beograd – Surčin važna za funkcionisanje čitavog autoputa „Miloš Veliki“ (E-763) pošto predstavlja vezu Grada Beograda novim autoputem i trenutno čini nedostajuću „kariku“ na početku čitave rute.

„Predviđa se i izgradnja biciklističkih i pešačkih staza duž deonice, što za rezultat ima širi profil (trup) čitavog autoputa i značajno veće količine radova“, navode Putevi Srbije.

Zbog toga širina normalnog poprečnog profila te deonice ide čak do 47,2 metra.

Takođe, s obzirom da je sam autoput širi, to zahteva i da buduće konstrukcije za ukrštanje te saobraćajnice s lokalnim putevima – mostovi, nadvožnjaci i podvožnjaci budu veće nego što je to obično slučaj.

Projekat podrazumeva izgradnju ukupno pet mostovskih konstrukcija i jedan nadvožnjak, a pored toga ukrštanja sa lokalnim saobraćajnicama biće ostvarena i preko četiri površinske i jedne denivelisane raskrsnice – petle.

„Projekat predviđa ugradnju velikih količina građevinskih materijala za izgradnju saobraćajnice, naročito peska i kamenog agregata, usled šireg profila nego kod standardnog autoputa, što uzimajući u obzir ‘gradsku’ lokaciju deonice i kratak rok izgradnje, zahteva veće troškove usled potrebe da se angažuje veći broj vozila i opreme na dužim transportnim rastojanjima“, objašnjavaju Putevi Srbije u saopštenju.

Pomenuta ukrštanja s lokalnim saobraćajnicama će, uzimajući u obzir dužinu deonice, biti na relativno kratkim rastojanjima.

S tim u vezi, izgradnja navedenih konstrukcija i objekata na kraćim rastojanjima zahteva primenu specifičnih tehnologija za izvođenje radova i rezultira značajnim povećanjem troškova izgradnje, kažu u tom javnom preduzeću.

S obzirom da budući radovi zalaze u zone stanovanja, moraju se odvijati u strogo kontrolisanim uslovima uz primenu kompleksnih mera kako bi se u što većoj meri ograničili i/ili eliminisali negativni uticaji na stanovništvo (životna sredina, buka i drugo), što rezultira značajnim povećanjem troškova, navedeno je u saopštenju.

S obzirom da deonica prolazi i zaštićenom zonom vodoizvorišta, odvodnjavanje saobraćajnica je planirano u sistemu kišne kanalizacije gde se kišne vode preko planiranih retenzija skupljaju, na tim mestima prečišćavaju i takve prečišćene vode ispuštaju u kanale, što značajno utiče na povećanje troškova izgradnje.

Takođe, ta deonica autoputa podrazumeva specifične zahteve i mere za tehnologiju odvijanja saobraćaja u toku izvođenja građevinskih radova, kako bi se u što je moguće manjoj meri umanjio negativan uticaj radova na stanovništvo.

Putevi Srbije napominju da je u budžetu Republike Srbije za 2019, koji je rađen u poslednjem kvartalu 2018, bilo planirano kreditno zaduženje za taj projekat kod kineskih banaka u visini od 85 odsto vrednosti projekta, odnosno u iznosu od 60 miliona dolara, a 100 odsto vrednosti projekta od 70,5 miliona dolara odgovara ugovorenoj vrednosti radova.

To javno preduzeće navodi da su zbog svega toga neargumentovani komentari u javnosti u vezi sa cenom izgradnje deonice Novi Beograd-Surčin, koja je deo autoputa „Miloš Veliki“.

„Ne ulazeći u razloge i namere onih koji u medijima komentarišu vrednost radova bez upoznavanja sa detaljima projekata, smatramo da je zbog građana Srbije važno da javnost bude informisana o svim činjenicama koje su uticale na ugovorenu vrednost radova, kako ne bi bili meta neargumentovanih komentara bivših ministara, kao i raznih ‘stručnjaka’ koji iza sebe nemaju ni kilometar izgrađenog puta“, poručili su Putevi Srbije.

(Tanjug)