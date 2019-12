Autoput Surčin – Obrenovac od srede otvoren za saobraćaj

SURČIN/OBRENOVAC – Deonica autoputa „Miloš Veliki“ od Surčina do Obrenovca, duga 17,6 kilometara, biće, kako je najavljeno, u sredu otvorena za saobraćaj i povezaće autoputem ceo potez od Beograda do Čačka od 120 kilometara.

Na trasi su se ovih dana privodili kraju manji poslovi na uređenju autoputa, kako bi u sredu bio potpuno spreman za otvaranje, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Izvođači i nadležni za taj projekat su još prošle sedmice rekli da je deonica završena i spremna za saobraćaj.

Završetkom i tog dela autoputa „Miloš Veliki“ od Beograda do Čačka će moći da se stigne za oko sat vremena.

Novi autoput ima ukupno 12 mostovskih konstrukcija, raspona od 11 do 1.581 metra, kao i dve velike petlje Surčin i Obrenovac.

Najveći most kod Obrenovca dužine 1.581 metar i širine 29 metara, na ušću Kolubare u Savu, urađen je sa 27 stubova i 33 raspona, a ugrađeno je 88.000 kubika betona i više od 11.500 tona aramature.

Takođe, u trasu autoputa od Surčina do Obrenovca ugrađeno je više od 2,7 miliona kubika peska i oko 190.000 tona asfalta.

Veliki most kod Obrenovca sastoji se od južnog i severnog pristupnog mosta, kao i glavnog mosta koji je građen sistemom „krletke“, što podrazumeva istovremenu izgradnju pristupnih mostova i spajanje prema glavnom rasponu koji je dugačak 185 metara.

Raspon između stubova na mostu je 275 metara.

Taj most je u junu ove godine spojio surčinsku i obrenovačku stranu, to jest obale Boljevaca i Bariča.

Inače, na tom mestu se nalazi i najveći plovni put Save u širini od 150 metara.

Otvaranjem autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput „Miloš Veliki“ će preko Surčinske petlje biti povezan sa Koridorom 10 i Beogradom.

Deonica je podeljena na pet sektora: pored izgradnje mosta, podrazumeva nadzvožnjak preko pruge Ostružnica – Batajnica, kao i dve petlje Surčin i Obrenovac.

Petlja Surčin povezuje novu trasu autoputa sa obilaznicom oko Beograda odnosno budućim putem od Novog Beograda do Surčina, to jest od Vojvođanske ulice i Bulevara Jurija Gagarina.

Surčinska petlja spaja autoputput E-75 sa autoputem E-763 (Miloš Veliki) odnosno putne koridore 10 i 11.

Ta petlja nalazi se otprilike između petlje Dobanovci i ostružničkog mosta, tako da će vozači moći do petlje Surčin da dođu sa južne strane preko Ostružnice, a sa severne od Dobanovaca.

Obrenovačka petlja je nešto manja od surčinske, a sastoji se od dve mostovske konstrukcije odnosno dva nadvožnjaka i predstavlja vezu Koridora 11 sa Obrenovcem i okolnim mestima.

Radovi su zvanično otvoreni u martu 2017. godine, a ugovorom je predviđeno da cela deonica Surčin – Obrenovac bude gotova do 5. januara 2020. Vrednost radova je 233,67 miliona dolara.

Putevi Srbije su investitor, a projekat se finansira iz zajma Eksim banke Kine.

Projekat izgradnje autoputa Surčin-Obrenovac podrazumeva izgradnju četiri vozne i dve zaustavne trake, u ukupnoj širini od 29 metara.

Glavni izvođač je kineska kompanija C hina Communications Construction, čija je ćerka firma C hina Road and Bridge Corporation (CRBC) gradila i Pupinov most na Dunavu između Zemuna i Borče.

Zajedno sa već otvorenim deonicama: Obrenovac-Ub, Lajkovac-Ljig, Ub-Lajkovac i Ljig-Preljina činiće autoput od Beograda do Preljine kod Čačka u dužini oko 120 kilometara.

Očekuje se da u martu 2020. počnu i radovi na spajanju Novog Beograda sa Surčinom odnosno pravljenju gradskog autoputa u dužini od 7,9 kilometara.

Pored toga, na trasi Koridora 11 prema Crnoj Gori, do kraja 2021. trebalo bi da bude završena i deonica od Čačka do Požege.

Najavljeno je da bi ugovor za nastavak gradnje autoputa od Požege do Duge Poljane mogao da bude potpisan tokom 2020. i onda bi ostalo još poslednji deo autoputa do Boljara na granici sa Crnom Gorom.

(Tanjug)