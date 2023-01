Avio kompanija Viz Er Uvodi nove letove ka Turskoj

BUKUREŠT – Mađarska avio kompanija Viz Er uvela je nove linije letova ka Turskoj, i to od Bukurešta i Kluža do Antalije i iz Jašija do Istanbula, sa početnim cenama od 119 rumunskih leva, odnosno oko 24 evra.

Portparolka te kompanije Valerija Bragarenko rekla je za portal „Rumunski dnevnik“ da Turska može ponuditi ponešto svakom putniku.

„Veoma smo uzbuđeni što možemo da najavimo tri nove rute koje povezuju putnike između Rumunije i Turske. Ove rute odražavaju našu posvećenost poboljšanju povezanosti, pristupačnih cena karata i većeg izbora našim klijentima u Rumuniji, posebno kada kontinuirano širimo našu mrežu. Radujemo se što ćemo ugostiti klijente u našim mladim, efikasnim i održivim avionima“, rekla je Bragarenko.

Rumunski dnevnik navodi da će putnici koji budu leteli za Istanbul moći da vide Aja Sofiju, palatu Topkapi, kao i najveći pokriveni bazar na svetu, dok će oni koji budu leteli za Antaliju moći će da posete impresivne hotele i prelepe bulevare, kao i rimsku luku ispunjenu jahtama.

(Tanjug)

