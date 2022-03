Bajatovic: Srbija ne mora da brine za naftu i gas

BEOGRAD – Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas da Srbija ne mora da brine po pitanju nafte i gasa, ali je naglasio da su se Evropljani preigrali, jer, kako je rekao, „politika više rešava situaciju nego tržište“.

Bajatović je za TV Pink kazao, između ostalog, da je do svetske krize došlo, ne zbog toga što su proizvođači naftnih derivata podigli cene, već zbog trgovaca na berzi, koji koriste rat u Ukrajini da zarade.

„Došlo je do manjka gasa u Evropi. Manjak gasa, špekulacije na tržištu… Kome ovo odgovara? Ko će da plati cenu? Pa, Evropa. Amerika je štampanjem novca izazvala krizu, pa je nekako morala da ‘izveze’ tu krizu i opravda poskupljenja“, kazao je Bajatović.

Kada je reč o gasu, Srbija ima, kako kaže direktor Srbijagasa, prvoklasan aranžman sa Rusijom.

„Plaćamo 270 dolara (na 1.000 metara kubnih) šest meseci, to ni Turci nemaju. Biće problem preko leta napuniti skladišta, nije to obično bure, velika je to količina. Jasno je, možda neće biti lako održati vojnu neutralnost, ali kako kaže i predsednik Aleksandar Vučić, sa čime se potpuno slažem, Srbija treba da gleda isključivo svoje interese. Mi trenutno imamo dovoljno mogućnosti, delom subvencionišemo potrosnju gasa, nemamo nikakav problem, i neće biti nikakvog poskupljenja do kraja grejne sezone“, naveo je Bajatović dodavši da je Srbija relativno bezbedna u ovoj situaciji što se tiče gasa.

I kada je reč o nafti, Bajatović kaže da će je biti dovoljno.

„Moći ćemo da se snabdevamo naftom iz Rusije. Imate, takođe, američku, iransku, iračku naftu. Ne brinem za to. Bile su i sankcije, snalazili smo se, poenta je da ta nafta bude kvalitetna“, poručio je on.

Bajatović se osvrnuo i na stanje po pitanju električne energije, rekavši da ni na tom polju neće biti problema, a da nije ovakva trenutna situacija, Srbija bi mogla da bude i izvoznik.

(Tanjug)

