Bajden: Rast cena benzina i inflacija su posledica pomoći Ukrajini

Rast cena benzina i inflacija očekivana su posledica pomoći Ukrajini, rekao je danas američki predsednik DŽozef Bajden na prijemu u Demokratskom nacionalnom komitetu.

„Rekao sam svojevremeno, kada smo odlučili da pomognemo Ukrajini – koštaće i nas. To ce koštati zapadne zemlje, to ce koštati NATO. To ce koštati i evropske zemlje i nas. Jer znate šta je moralo da se desi? Cene benzina, cene nafte su morale da rastu, cena hrane je morala da poraste“, rekao je Bajden.

(Tanjug)

