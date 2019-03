Banka Engleske zadržala kamate, neizvesnost oko Bregzita

LONDON – Centralna banka Engleske (BOE) odlučila je danas da ostavi ključnu kamatu na istom nivou, usled rastuće neizvesnosti oko datuma izlaska Britanije iz Evropske unije.

Devetočlani Odbor za monetarnu politiku BoE, na čijem čelu je guverner Mark Karni, jednoglasno je glasao da referentnu kamatnu stopu zadrži na 0,75 posto, prenosi CNBC.

Centralna banka je očekivala da će to biti njeno poslednje zasedanje pre Bregzita, do kojeg je trebalo da dođe 29. marta, ali je premijerka Tereza Mej zatražila od EU produženje roka za Bregzit do 30. juna.

Odluka centralne banke dolazi nakon što je američka Uprava federalnih rezervi (Fed) odustala od ranije prognoziranog povećanja kamatnih stopa u ovoj godini usled nagoveštaja ekonomske krize.

BoE je prošlog meseca drastično srezala projekcije ekonomskog rasta britanske privrede za 2019. godinu na 1,2 posto sa novembarske projekcije od 1,7 odsto.

(Tanjug)