Basta: Privreda je kljucna u sadasnjim teskim vremenima

BEOGRAD – Rade Basta, koji je predložen za ministra privrede u budućoj Vladi Srbije, izjavio je za Tanjug da je za njega to velika čast, a istovremeno i velika odgovornost, te da će časno i posvećeno obavljati dužnost koja mu je poverena.

„Boriću se za Srbiju, kao što sam to činio i do sada i trudiću se da opravdam poverenje svoje stranke, premijerke Brnabić i predsednika Vučića“, istakao je on.

Naveo je da želi da se zahvali predsedniku Jedinstvene Srbije Draganu Markoviću Palmi i predsedniku Socijalističke partije Srbije Ivici Dačiću, kao i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na ukazanom poverenju za obavljanje funkcije ministra privrede.

„Ceo radni vek sam u sistemu i privredi, spreman sam da se uhvatim u koštac sa svim izazovima. Daću sve od sebe i verujem da cemo imati dobre rezultate“, rekao je on.

Ocenio je da je privreda u teškim globalnim vremenima, kakva su sadašnja, ključna za svaku zemlju, jer se moraju sačuvati radna mesta, kompanije, a u isto vreme napraviti korak napred u razvoju.

Prema njegovim rečima budući prioriteti će biti razvoj privrede i industrije, kao i privlačenje stranih investicija, a posebna pažnja će biti na malim i srednjim preduzećima, kao i saradnja sa MMF-om radi transformacije javnih preduzeća i stvaranja najpovoljnijeg ambijenta za investicije.

“ Novu vladu čeka težak posao i period pun izazova. Verujem u politiku rada i rezultata, a dužnost i obaveza svih nas prema Srbiji i građanima koji su glasali za budućnost i kontinuirani razvoj naše zemlje je da nakon formiranja nove vlade uložimo maksimalne napore da definisane ciljeve ostvarimo“, zaključio je Basta.

(Tanjug)

