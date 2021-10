BAT se obavezao na nultu stopu emisije ugljenika do 2050.

BEOGRAD – British American Tobačo (BAT), simbolično na dan borbe protiv klimatskih promena, uključio se u UN kampanju Trka do nule (https://racetozero.unfčc.int/join-the-race/) i obavezao da će smanjiti količinu neto emisija na nulu do 2050. godine.

Postizanje ugljenične neutralnosti samo je jedan od koraka na BAT-ovom putu transformacije, sa ciljem da obezbedi Bolje sutra (A Better Tomorrow™) i istakne održivost kao glavni prioritet, saopštila je ta kompanija.

Kako bi se porast prosečne globalne temperature uspeo zadržati na 1,5 °C u odnosu na predindustrijske vrednosti, potrebno je odlučno i intenzivno delovati na svim nivoima – a posebno kompanije imaju veoma važnu ulogu u toj priči.

Upravo iz tog razloga, BAT je odlučio svoje ciljeve održivosti prilagoditi i uskladiti sa UN planom, te se obavezao da će, najkasnije do 2050. godine, dostići nultu stopu emisija u čitavom lancu vrednosti.

Trka do nule najveći je program saradnje u borbi protiv klimatskih promena u istoriji, čiji je cilj prepoloviti globalne emisije do 2030. i ostvariti nulte stope emisija ugljenika do 2050.

U kampanji učestvuje više od 4.000 kompanija u svetu, na koje po procenama otpada gotovo 25 odsto globalnih emisija CO2 i više od 50 odsto BDP-a.

Imajući to u vidu, BAT-ova objava o predanosti u borbi protiv klimatskih promena svojevrstan je uvod u važne globalne prekretnice u istoj toj borbi, uključujući sastanak vrha grupacije G20 u oktobru i 26. konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (COP26) u novembru u Glazgovu.

„Cilj naših nastojanja u okviru strategije Za bolje sutra (A Better Tomorrow™) je osigurati da održivost bude na prvom mestu u svim našim aktivnostima. Iz tog razloga, ponosni smo što možemo podržati kampanju Trka do nule. Ovaj potez nadovezuje se na naše putovanje u okviru Novih kategorija – s proizvodima kao što su Vuse, glo i Velo – kao i na naš cilj da do 2025. zadobijemo poverenje 30 miliona korisnika proizvoda bez sagorevanja, te ostvarimo 5 milijardi GDP prihoda samo od Novih kategorija“, rekao je BAT-ov direktor marketinga Kingsley Wheaton.

Direktor BAT fabrike u Vranju Igor Gmaz kaže da fabrika u Vranju prati i veoma uspešno odgovara na sve postavljene globalne ciljeve održivog razvoja.

„Samo u poslednje tri godine, tačnije od 2017. do 2020. godine, rezultati fabrike na polju održivog razvoja prevazišli su zadate ciljeve. U tom periodu ostvarili smo čak 35 odsto smanjenja odlaganja otpada na deponiju, 56 odsto smanjenja emisije ugljen-dioksida i čak 95 odsto reciklaže otpada. Ono na šta smo posebno ponosni jeste i upotreba elektične energije iz 100 odsto obnovljivih izvora i planirana zamena mazuta sa prirodnim gasom kao energentom“, rekao je Gmaz.

Učestvovanje u UN kampanji samo je početak kojim BAT nastavlja svoj put održivosti.

Samo u 2020. godini, BAT je ostvario smanjenje emisija svojih poslovnih procesa od 30,9 odsto, doprinoseći smanjenju od 37,4 odsto u odnosu na osnovicu iz 2017.

Takođe, u maju 2021. godine, BAT je objavio da je Vuse postao prva ugljenično neutralna marka e-cigareta na svetu. Istovremeno, BAT je proglašen liderom u borbi protiv klimatskih promena za 2021. prema izboru časopisa Financial Times, u okviru evropskog izbora kojim se ističe 300 među više od 4.000 kompanija koje su ostvarile najveće pomake u vidu smanjenja osnovnih emisija gasova sa efektom staklene bašte u odnosu na prihode u razdoblju između 2014. i 2019. godine, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)

