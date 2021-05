Batočina među prvima u BFC

BATOČINA – Batočina će biti jedna od opština i gradova u Srbiji gde će, uz pomoć i podršku Nacionalne alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), u narednom periodu biti unapređen ekonomski lokalni razvoj, kroz učešće u novom radnom telu NALED-a, BFC (Busineš friendly club).

Na današnjem sastaku u opštini Batočina istaknuto je da je cilj Izvršnog odbora NALED-a da se Batočina ucrta na mapu investitora.

Kako je istakla direktorka NALED-a Violeta Jovanović, radiće se na promociji nove industrijske zone koja se priprema na području opštine Batočina.

„Investitori dolaskom na ovu lokaciju mogu da imaju punu pažnju lokalnih struktura, da dobiju zemljište po povoljnijim uslovima i da lokalna administracija uradi sve što je do njih da procedure koje su u njihovoj nadležnosti pojednostave kako bi oni koji rade i zapošljavaju u opštini Batočina imali punu podršku da se bave onim što im je predmet poslovanja, da u tome budu uspešni i da pune lokalni budzet a da ne moraju da provode vreme na šalterima i u redovima“, rekla je izvršna direktorka NALED-a.

Ona je ovom prilikom još istakla da je cilj i uključivanje u promociju i članova Izvršnog odbora, iz Bora, Inđije i Mionice, kao i velike kompanije sa kojima NALED sarađuje.

Na sastanku u Batočini bilo je reči i o programskim prioritetima, kao i o osnivanju kluba opština i gradova po meri privrede, koji se u Srbiji sprovodi više od 15 godina, dok je poslednjih pet godina prisutan i u regionu jugoistočne Evrope, saopštio je NALED.

„On pomaže gradonačelnicima, lokalnim donosiocima odluka da svoju administraciju utegnu, da sve procedure upodobe privredi i da dobuju podršku NALED-a da se promovišu ka investitorima i da se čuje dobar glas o njima. U tom programu je do sada učestvovalo više od jedne trećine gradova i opština u Srbiji, za sada ih je 30-ak u ovom programu i mi osnivanjem kluba želimo da damo dodatnu pažnju i podršku onima koji žele da budu najbolji“, zaključila je Jovanovićeva.

Na sastanku je istaknuto da je zadovoljna privreda najbolji ambasador za nove investicije u tu sredinu.

Predsednik Izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić rekao je da je misija NALED-a podrška i pomoć opštinama i gradovima koji žele da privuku investitore i istakao da je opština Batočina jedna od primera dobre prakse.

„Mi smo danas na jedan simboličan način želeli da damo podršku predsedniku opštine i da podržimo viziju budućeg razvoja opštine Batočina i da poželimo da te vizije i strategije u narednom periodu idu još bržim koracima“, rekao je Đokić.

Na današnjem sastanku u Batočini razgovaralo se o BFC programu, opštinama po meri privrede, odnosno o osnivanju BFC kluba.

Đokić je podsetio da je u pitanju novo programsko telo u okviru NALED-a koje obuhvata sve najuspešnije predstavnike gradova i opština, koji će imati mogućnost da strateški utiču na reforme u narednom periodu.

„Pored toga tu je i umrežavanje između svih donatora, investitora. Tu su i obuke i sve one specifične stvari koje treba jednom lokalu da budu na raspolaganju, kao što su obuke radnika lokalne samouprave i slično. Pored toga, mi smo ove godine izdali novo izdanje sive knjige, to je novih 100 preporuka, ovo je 13. izdanje, koje se u odnosu na prethodna izdanja razlikuje po tome što je ovo ipak specifična godina i imamo 15 preporuka koje su obeležene sa novim Kovid 19 bedžom. Naravno, svesni smo specifičnosti u kojima se svi nalazimo i u skladu sa tim su i prioriteti pomereni na ono što čini život najvažnijim, a to su očuvanje ljudskih života i očuvanje radnih mesta“, dodao je Đokić.

Predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović kao domaćin sastanka i član Izvršnog odbora NALED-a, zahvalio se NALED-u za podršku i pomoć u privlačenju investitora u dve industrijske zone, koje trenutno postoje na području opštine Batočina. Jedna je u fazi izgradnje.

„Nama je cilj da ih u narednom periodu stavimo u funkciju i pokrenemo taj točak, taj zamajac koji nam je nedostajao. Mi u ovom trenutku imamo projekte za infrastrukturno opremanje. Postoje već neki domaći investitori ali plan nam je da uporedo sa njihovim postojanjem nastavimo sa opremanjem ovih industrijskih zona“, Mladenović.

Površina industrijskih zona, koje se nalaze uz magstralni put koji povezuje Kragujevac sa Koridorom 10, je oko 60 hektara.

Kako je istaknuto, opština Batočina koja ima dobre uslove, očekuje da će uz pomoć i podršku NALED-a, uspeti da privuče potencijalne investitore.

(Tanjug)

