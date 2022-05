Beograd dobio jos jedan šoping centar – AVA park

BEOGRAD – Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je zajedno s ambasadorkom Švedske Anikom Ben David danas svečano otvorio šoping centar „AVA park”, koji se nalazi nedaleko od Robne kuće „Ikea“ u Bubanj potoku, čija je i investicija.

Ovaj objekat prostire se na više od 29.000 kvadratnih metara i u njemu je zastupljeno više od 35 domaćih i internacionalnih brendova.

Radojičić je tom prilikom istakao da je ovo jedan od veoma bitnih projekata za Beograd i da je njime obezbeđeno 400 novih radnih mesta.

„Zahvaljujući doprinosima koji se plaćaju na plate zaposlenih, veći će biti i budžet grada, tako da nova radna mesta direktno ili indirektno utiču na nove infrastrukturne projekte. Na ovaj način se zatvara krug, a kao rezultat realizacije ovakvih projekata Beograđani dobijaju bolj i kvalitet života“, naveo je Radojičić.

Gradonačelnik je dodao da građani Beograda, ali i ljudi koji su na proputovanju kroz Srbiju moći će da svrate u ovaj veliki šoping prostor, da kupuju i prijatno provedu vreme u lepom okruženju.

Gradonačelnik je istakao važnost zajedničkog rada na različitim projektima sa švedskim partnerima, firmama, kao i ambasadom ove države.

„Švedski partneri imaju impresivan sistem vrednosti u poslovanju, od kvaliteta proizvoda do organizacije posla i realizacije projekata. Kada je 2017. godine „Ikea” došla u Beograd, to je mnogo značilo za imidž našeg glavnog grada, a broj od deset miliona posetilaca pokazuje da je to bio izvanredan poslovni projekat“, kazao je Radojičić.

On je naročito pohvalio koncept brige o ekologiji, koji „Ikea” od početka svog poslovanja „diktira”.

„Sve poruke koje se tiču reciklaže i separacije otpada, a na kojima „Ikea” insistira, služe kao model, kao primer Beogradu. Odgovoran pristup energiji i proizvodnji je takođe aspekt o kojem možemo da učimo od naših švedskih partnera“, naglasio je Radojičić.

Ambasadorka Anika Ben David je istakla da je kompanija „Ikea” veoma značajna za ekonomski razvoj kako Beograda tako i Srbije.

“ ‘Ikea’ je posvećena unapređenju kvaliteta života svih ljudi. Ambasada Švedske ima veoma dobru saradnju i s ovom kompanijom i sa Gradom Beogradom“, ocenila je ambasadorka.

Ona je pomenula projekte koji se zajedno realizuju, a među njima je i projekat „Drvo za Beograd” koji je inicirao gradonačelnik Beograda, kao i borbu za socijalnu odgovornost, borbu protiv diskriminacije, kao i učešće u cirkularnoj ekonomiji.

„Naravno, očekujem da ćemo ovako dobru saradnju nastaviti i u budućnosti“, rekla je Ben David.

Gradonačelnik je na kraju čestitao svima koji su učestvovali u brzoj realizaciji ovog projekta i pozvao sve Beograđane i goste glavnog grada da posete novi šoping centar, navodi Beoinfo.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.