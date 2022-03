Beograd subvencioniše poljoprivrednike sa 240 miliona dinara

BEOGRAD – Grad Beograd je za poslednjih sedam godina povećao subvencije za poljoprivrednike u prestonici sa 20 na 240 miliona dinara, izjavio je danas vršilac dužnosti gradskog sekretara za poljoprivredu Savo Pavičić, saopštio je Gradski sekretarijat za informisanje.

Pavičić je gostujući na RTS-u kazao da je resorni sekretarijat raspisao pet javnih poziva na koje će moći da se prijave poljoprivrednici sa registrovanim gazdinstvom i mestom prebivališta na teritoriji Beograda do 1. aprila.

„Raspisan je javni poziv za nabavku traktora u iznosu od 100 miliona dinara a maksimalan iznos po domaćinstvu je milion dinara. Za nabavku poljoprivrednih mašina Sekretarijat je obezbedio 30 miliona dinara, odnosno do 400.000 dinara po poljoprivredniku“ rekao je on i precizirao da je reč o bespovratnim sredstvima.

Naveo je i da je za voćarstvo i povrtarstvo obezbeđeno 45 miliona dinara, za postavljanje protivgradnih mreža, te podizanje staklenika i plastenika, kao i sistema za navodnjavanje a za pčelarstvo 35 miliona dinara.

Podsetio je da u Beogradu ima oko 2.000 registrovanih pčelara i oko 70.000 košnica i dodao da svaki pčelar u prestonici godišnje bude subvencionisan u proseku sa oko 1.000 evra.

Ukazao je da je do sada za podsticaje Grada Beograda prijavljeno oko 100 poljoprivrednih proizvođača, kao i da očekuje da se do kraja konkursa prijavi njih 2.500.

Pavičić je napomenuo da Beograd ima idealne klimatske uslove za poljoprivrednu proizvodnju, da ima veliko tržište i obezbeđenu infrastrukturu.

Prema njegovim rečima Grad Beograd se trudi da poljoprivrednicima kroz razne podsticaje olakša proizvodnju i plasman robe.

„Takođe i kroz razne edukacije koje organizujemo sa Poljoprivrednim fakultetom, ali i besplatne obuke za voćare, pčelare i organsku proizvodnju koja je sada u povoju i sve više zastupljena na našem tržištu“, naveo je Pavičić.

Podsetio je i da je na nivou republike jutros počela isplata subvencija poljoprivrednicima od 8.000 dinara po hektaru i da je za tu namenu obezbeđeno 125 miliona evra, što je duplo više u odnosu na prethodne godine.

(Tanjug)

