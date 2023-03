Beogradski sajam automobila pokazao da Srbija prati trendove u autoindustriji

BEOGRAD – Međunarodni salon automobila, 55. po redu, na Beogadskom sajmu okupio je brojne izlagače, a među posetiocima su i ljubitelji četvorotočkaša iz BiH, Severne Makedonije, Austrije i gotovo svih gradova Srbije.

Saglasni su u tome da je ponuda odlična, da je Sajam lepo i dobro ogranizovan, vozila i oprema dobro predstavljeni, ali su uočili i istakli poskupljenje.

„Imam svoje preduzeće pa smo došli da pogledamo ponudu vozila, jeste malo skuplje nego ranije, ali verovatno u skladu sa time što je sve poskupelo“, rekla je gošća Sajma iz Uba.

Stanetić Vid dolazi iz Banjaluke i kaže da je prezadovoljan ponudom.

„Ja sam ovde nakon više godina pauze, primetno je da su cene malo više nego prethodnih godina, ali ponuda je super, svake godine sve bolja i bolja“, rekao je Stanetić.

Da ovogodišnji Sajam pokazuje da autoindustrija u Srbiji prati transformaciju autoindustrije govori to što su među izlagačima i oni koji brinu o servisu električnih automobila, kao i oni koji vlasnike takvih automobila žele da dodatno motivišu.

Aleksandra Đurišić iz Udruženja Autoservisi Srbije rekla je za Tanjug da se juče i danas na njihovom štandu održavaju radionice za srednjoškolce pod nazivom „Radionica 21. veka“.

„Suočavamo se sa velikim problemom, a to je nedostatak kadrova i smanjeno interesovanje dece da se bave bilo kojim zanatom, a posebno ovim automehaničarskim. Ono što je za naš zanat specifično to je da se jako brzo menja, ono što je prošle godine bilo aktuelno ove godine već nije. Deca u školama uče po starim programima i mi smo zato u saradnji sa našim partnerima rešili da probamo to da promenimo i podstaknemo školski sistem na promene“, rekla je Đurišić.

Ona je objasnila da je danas u toku predavanje o servisiranju visokonaponskih vozila i izazovima sa kojima će srednjoškolci, a budući serviseri morati da se suoče.

„Na našim ulicama je sve više hibrida i električnih automobila i sada kada vozite takav automobil i imate neki problem jako je malo servisa koji uopšte mogu da vam pomognu. Servisiranje vozila više nije samo automehanika, tu ima i puno elektronike, dijagnostike, kodiranja i postaje vrlo komplikovano zanimanje“, rekla je Đurišić.

David Mehmedović na štandu svoje kompanije predstavlja prvu eMobility aplikaciju razvijenu u Srbiji koja se zove eDrive, koja vlasnicima punjača za električne automobile omogućava da uslugu naplate, a vozačima električnih autombila da nađu najbliži punjač, vide koja je cena i da plate.

„Povezani smo na evropsku mrežu punjača, tako da na aplikaciji ima preko 300.000 punjača u celoj Evropi. Tako pokušavamo da pomognemo da cela elektrifikacija prođe što bolje“, rekao je Mehmedović za Tanjug.

On je dodao da korisnici aplikacije mogu da vide gde je najbliži električni punjač, da li je slobodan, a najavio je da će uskoro moći da se i rezerviše termin za punjenje.

„Često zbog malog broja punjača ili neznanja gde se sve nalaze, potencijalni vlasnici odustaju od kupovine ovih automobila. Mi pokušavamo aplikacijom da ubedimo ljude da mogu da počnu da voze potpuno na struju, jer sada ipak već postoji dovoljan broj punjača“, rekao je Mehmedović.

Osim onih koji prate trend elektrifikacije među izglagačima je i kompanija iz Nove Pazove koja pravi nadstrešnice za vozila.

„Naša firma se bavi čelikom, a danas izlažemo nadstrešnice za parking mesta. Veoma smo zadovoljni sajmom i interesovanjem i nudimo ozbiljne nadstrešnice, neke i sa solarnim panelima“, rekao je predstavnik kompanije.

Osim nadstrešnica ova kompanija pravi i delove koji spajaju bicikl i invalidska kolica.

Beogradski sajam automobila i sajam motocikala i opreme trajaće do 28. marta, a kako kažu i posetioci i izlagači, interesovanje i ljubav prema četvorotočkašima i dvotočkašima zaista mogu da se mere velikim brojem posetilaca.

(Tanjug)

