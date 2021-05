Bez otpuštanja u EPS-u, niko nije doneo odluku o gašenju TE

BEOGRAD – Neistina je da neko želi da ostavi radnike EPS-a bez posla, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović i dodala da niko nije doneo odluku da se termoelektrane gase do 2030. godine.

„Laž je, odnosno neistina, da želimo da ostavimo radnike EPS-a bez posla. Niko neće ostati bez posla. Pa niko nije ostao bez posla ni u odvajanju delatnosti koje smo sproveli“, rekla je Mihajlović u emisiji Uranak na TV K1.

Ona je istakla i da neće prestati proizvodnja električne energije iz termo kapaciteta, kao i da je u toku izgradnja kapaciteta u Kostolcu.

„Srbija neće ostati bez struje, jer ćemo ubrzano graditi kapacitete za dobijanje električne energije iz drugih izvora“, rekla je ona.

Istakla je da je njen posao da vodi energetsku politiku države, a da je na direktorima da tu politiku sprovode. Ona je rekla i da nije bilo nikakvih odluka za izgradnju termoelektrane Kolubara B.

„Ministarstvo nije dalo saglasnost za izgradnu ovog novog kapaciteta. Zbog politike EU takse na ugljenik koje će Srbija plaćati će biti preko milijardu evra, a ta nova elektrana bi to povećavala. Što bi mi to radili ako imamo hidro potencijal, vetar i sunce“, rekla je ministarka.

Dodala je da ne zna odakle navodi da će ona ugasiti sve termo kapacitet do 2030. godine.

„Niko od ljudi na odgovornim pozicijama nikad to nije rekao. Ne postoji nijedan dokument, nijedne institucije, gde se to navodi. Zato kažem da je to manipulacija“, rekla je ona.

Na pitanje o čijoj se manipulaciji radi ocenila je da pretpostavlja nekog iz EPS-a koji je velika kompanija.

„Zato nije tačno da smo promenili sve odluke. Kolubara B je počela da se gradi pre 41 godinu, utroseno je oko 400 miliona evra do sada, kupljena oprema je zastarela pa prema poslednjim procenama vredi 120 miliona evra. EPS suštinski nije napravio teromoelekranu. Da su je uradili za prošlih 6-7 godina ne bi bio problem, ali sada se vremena menjaju“, objasnila je ona i rekla da ne zna da li je EPS pravio neke dogovore sa izvođačima radova.

Dodala je da Kolubari B nije razgovarano na nivou Vlade Srbije jer to nije tema koja dominira.

„Najvažnije je da EPS radi, da bude efikasniji, da budu završeni projekti što pre. Termo kapacitet u Kostolcu pravimo deceniju, a to nema nigde u svetu. Vetropark u Kostolcu grade od 2016. godine“, ukazala je ona.

Ministarka se zapitala i gde piše da je bila dogovorena izgradnja Kolubare B, i dodala da odluka o izgradnju nije bila na sednici vlade, i nije bila ni pripremana.

„Radim po energetskoj politici i ekonomskom planu Vlade. EPS nema odobrenja da pravi određeni kapacitet. To smo rekli posle pregleda dokumentacije. Zaključili smo da ne možemo da gradimo nešto što će u perspektivi opteretiti državu i građane“, rekla je ona.

Istakla je da godinama živi pod optužbama da je američki špijun i predstavnik lobija te da ne može na to da se obazire.

„Vodim računa o energetskoj stabilnosti zemlje. Ljudi na protestu su u većini bili izmanipulisani. Oni koji se sa strane pozivaju na rudare, mislim da najmanje za njih rade“, rekla je ona.

Istakla je da sastanak sa sindikatima EPS imala pred protest te da se nije pojavio samo predstavnik sindikata „Kolubare“.

„Šteta je što su ljudi izmanipulisani. A imamo i pola miliona evra štete od protesta, koji je bez razloga“, rekla je ona.

Na najavu da će sindikati narednih dana kod predsednika države ona je rekla da je to sasvim u redu.

„Informisan je predsednik o svemu. I od mene, a verujem i od sindikata. Sa Aleksandrom Vučićem sam razgovarala i o energetskoj tranziciji, a to nije jednostavan proces, jer promene rađaju mnoge otpore. Zabrinutost ljudi je logična“, rekla je ona.

Na primedbe iz EPS-a da će Srbija imati manju proizvodnju 2024. godine kada se povuku iz rada neke termoelektrane, ali i zbog drugih razloga, ona je rekla da su termoelektrane Morava i Kolubara A već sada u „hladnoj rezervi i gotovo da ne proizvode“ i odbila da kometariše izjavu direktora EPS-a Milorada Grčića.

„Njegova funkcija je ozbiljna i jako uticajna. Moćnija od ministra energetike. Postavlja ga Vlada Srbije, ali vlada određuje poltiku, a on je sprovodi“, rekla je ona i dodala da se nije bavila pitanjem hoće li Grčić ostati direktor.

Mihajlović je zaključila da je važno da se naprave planovi da Srbija bude jaka i snažna.

„Srbija nikad neće uvoziti električnu energiju. Važna je efikasnost rada EPS-a, da završi postojeće i radi na novim projektima“, rekla je ona.

Dodala je da kroz politiku energetske tranzicije radi za Srbiju 2030., 2040. i 2050. godine i da ne može da se bavi nekim sporednim interesima.

Ona je naglasila i da spor na relaciji EPS i Ministarstvo nema nikakve veze sa predstojećom sednicom glavnog odbora SNS.

(Tanjug)

