Bezbednost: Obustavljena plovidba na Brani na Tisi

NOVI BEČEJ – Rečni saobraćaj na prevodnici Brane na Tisi biće do daljnjeg obustavljen iz bezbednosnih razloga, a koristiće se altenativni plovni put kroz Begej, saopštile su Vode Vojvodine.

Prema informaciji objavljenoj na sajtu tog javnog preduzeća, do obustave plovidbe na Tisi dolazi zbog deformacije na jednom od stubova predpristaništa prevodnice.

„Oštećenja stuba najverovatnije su nastala usled udara plovila, te postoji verovatnoća nekontrolisanog pada stuba u plovni put“, navode Vode Vojvodine.

Objavljeno je da će se koristiti alternativni plovni put kroz Begej, prevodnicu „Stajićevo“, kanalom „Banatska Palanka – Novi Bečej“ i to za plovila dužine do 85 metara i širine do 12 metara.

(Tanjug)

