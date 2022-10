Bice 2,7 miliona nocenja turista u Beogradu do kraja godine

BEOGRAD – Za osam meseci Beograd je imao dva miliona noćenja, a do kraja godine dostići će 2,7 miliona, što je rezultat postignut 2019. kada je bila poslednja rekordna godina, rekao je danas za Tanjug direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.

On kaže da Beograd kao turistička destinacija raste već 6-7 godina unazad te da se da se očekivalo da dostigne 3,5 miliona noćenja ali je to presekla korona.

„Možda su tajna manifestacije. One privuku veliki broj stranih gostiju pre svega. A destinacija Beograd zavisi pre svega od njih jer su 85 posto svih gostiju strani gosti“, rekao je Popović.

Dodaje da je dolasku turista bitno doprineo i veliki broj sportskih događaja posebno u avgustu.

„Imaćemo čitav niz akcija do kraja godine, ne predajemo se. Beograd ima dva godišnja doba kada je turizam u pitanju – beogradsko leto i beogradsku zimu. Imamo veliki broj događaja i manifestacija i nadamo se da će to povećati promet i da će i drugi deo godine biti uspešan“, rekao je on.

Popović kaže da letnji meseci čine 40 posto ukupnog rezultata, ali da su ove godine za turizam u Beogradu i zimski meseci su bili odlični.

„Nadali smo se da ćemo ove godine napraviti veliki iskorak, i napravili smo ga. Ali onda je došla kriza koja je pogodila čitav svet i zbog koje je rast nešto manji“, rekao je on.

Dodaje da su proširena tradicionalna tržišta, a kao primer navodi najbrži rast Grčke.

„Turisti iz Grčke ostaju duži vremenski period od klasičnih do četiri dana, i to nas raduje“, rekao je on.

Kao primer beogradski atrakcija navodi Hram Svetog Save, spomenik Stefanu Nemanji, kao i čitav potez između njih na kome može da se otkrije čitava istorija Srbije.

„Mislim da je značajno da povezujemo atrakcije“, rekao je on.

Kaže da se 2020. i 2021. godine mnogo radilo na beogradskim izletištima te da ona sada imaju sve značajniju ulogu u turističkoj ponudi.

„I interesovanja gostiju su se pomerila u pravcu ka prirodi i prostorima gde više ljudi na velikom prostoru ne čini toliku gužvu“, objasnio je on.

Ističe da je Beograd doživeo pozitivnu eksploziju privatnog smeštaja.

„Prednjači privatni smeštaj sa značajnim brojem registracija, i samim tim većom ponudom, i nešto nižim cenama. Po cenama smeštaja najpovoljniji smo u regionu, a u ugostiteljstvu smo među najboljima ako nismo i najbolji. Ključno je , da je ovo grad za koji kažu da ima najbolju atmosferu u Evropi“, rekao je on.

Popović kaže da je do sada Beograd imao više od 50.000 gostiju iz Rusije.

„Svako će to vezati za krizu, a nama je kriza i sve što se dešava na istoku Evrope poremetilo planove i smanjilo broj dolazaka gostiju iz Ruske federacije. Prošle godine, kada krize nije bilo, prednjačili su u broju dolazaka i noćenja“, kaže Popović.

Objašnjava da je Rusija teško tržište na kome se radi uporno i dugo.

„Konačno smo prešli prepreke na tom putu. Uvek smo imali stabilan rast, ali od prošle godine bez obzira na tadašnju korona krizu, beležimo značajan rast dolazaka gostiju iz Rusije“, rekao je on.

Kaže da je sada zbog globalne krize smanjen broj letova, te da broj turista iz Rusije nije onoliki koliko se očekivalo.

Dodaje da nije sporno da neki dolaze i zbog krize, ali je činjenica da je pet do10 puta veći broj ljudi dolazi ovde na odmor.

“ To su kratki gradski odmori, da je više letova, bio bi ih još veći broj“, kaže on.

Popović poručuje da se u privlačenju turista u Beograd neće stati.

„Na nama je da radimo i da se trudimo, a rezultati dolaze zahvaljujući ratu, i nešto malo znanju i promućurnosti“, zaključuje on.

(Tanjug)

