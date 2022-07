BIO4 kampus biće jedinstven projekat u širem regionu

BEOGRAD – U radu BIO4 kampusa, jedinstvenog multidisciplinarnog projekta u širem regionu čije je idejno rešenje predstavljeno danas u Vladi Srbije a čiji se početak izgradnje očekuje iduće godine, biće uključeno oko 1.200 profesora i istraživača i oko 4.000 studenata.

U radu Kampusa površine oko 110.000 kvadratnih metara, učestavovaće i gosti, kao i predstavnici sektora privrede.

Kako je saopšteno iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Kampus će predstavljati investiciju države od oko 190 miliona evra za izgradnju i oko dodatnih 100 miliona evra za opremanje, dok se značajne investicije očekuju i od privatnog sektora.

Početak gradnje se očekuje u prvoj polovini 2023. godine, a useljenje BIO4 kampusa u prvoj polovini 2025. godine.

Kako se navodi BIO4 Kampus predstavlja centralnu tačku nacionalnih investicija u bioekonomski razvoj.

Naziv BIO4 skraćeno predstavlja četiri ključne oblasti: biomedicinu, biotehnologiju, bioinformatiku i biodiverzitet.

BIO4 Kampus, kao jedinstven prostor koji pokriva oko 20 hektara zemljišta, sa jedne strane će obuhvatiti obrazovne i naučno-istraživačke institucije sa dugogodišnjom tradicijom, među kojima tri fakulteta Univerziteta u Beogradu i osam naučnih instituta.

Sa druge strane, kao veoma važni sadržaji, unutar Kampusa će biti i institucije i organizacije privrednog karaktera – ekstenzija Naučno-tehnološkog parka Beograd koja će biti izgrađena za podršku BIO4 startapima, njihovu akceleraciju, kao i Centar za ideje – mesto susreta istraživača i studenata iz različitih oblasti.

U Kampusu će biti i straživačko-razvojni centri kompanija, domaćih i međunarodnih, velikih i malih.

U fazi A izgradnje je kampus za koji predstavljamo idejno rešenje.

Ta faza će biti podeljena na fazu A1 koja će obuhvatati objekte koje će graditi država da gradi i faza A2 u kojoj će se izgraditi dodatni objekti za privredu, smeštaj i drugi objekat Naučno-tehnološkog parka.

U fazi B će se graditi na parceli sadašnjeg Farmaceutskog fakulteta, nakon što taj fakultet bude preseljen u novi objekat.

Neki od relevantnih uzora kampusa širom sveta uključuju Imperial College London White City Campus, Skolkovo Biological and Medical Tećnologies Cluster, Lausanne EPFL Innovation Park, Bioteć Geneva Campus, Mašaćusetts Institute of Tećnology, Cambridge and Oxford, Barcelona Biomedical Researć Park, The Hadašah Medical Centre Hebrew University Biotećnology Park (JBP) i Biopolis Singapore, navodi se u saopštenju.

Ambicija BIO4 Kampusa je da postane prvi takav kampus u regionu Jugoistočne Evrope i prepoznato mesto na globalnoj mapi istraživanja i razvoja, navode iz IMGGI.

Globalno bioekonomsko tržište će u narednih nekoliko godina biti vredno više od hiljadu milijardi dolara, i Srbija, kako se dalje ističe, želi da bude aktivni učesnik na tom tržištu.

Dobar primer potencijalne atraktivnosti BIO4 Kampusa je činjenica da je AstraZeneka premestila svoje globalno sedište iz Londona u Kembridž 2014. godine, da bi dobila lakši pristup istraživačima i drugim resursima koji su tamo koncentrisani.

BIO4 Kampus će biti dom celom spektru modernih dijagnostičkih alata, koji su takođe i važan deo svakog istraživanja.

Na primer, moderni dijagnostički testovi će biti sprovedeni lokalno, što će generisati značajne uštede i potencijalni prihod za zemlju.

Sve više, moderna medicina je definisana takozvanim 4P: prediktivna, preventivna, personalizovana i participativna, i BIO4 Kampus će pomoći građanima Srbije da budu deo tog globalnog trenda, navodi se u saopštenju.

Dodatno, unutar BIO4 Kampusa, nacionalne baze genetskih resursa (biobanke) sa velikom količinom podataka, će biti formirane (od mikroorganizama i biljaka, preko životinjskih do ljudskih gena), što je samo po sebi vitalni nacionalni resurs.

Javni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje faze A BIO4 kampusa je sproveden tokom jeseni i zime 2021/22, a tehnička i projektna dokumentacija su upravo u razvoju.

Početak radova na izgradnji Kampusa se očekuje u prvoj polovini 2023. godine, a završetak faze A, veličine oko 110.000 kvadratnih metara sa oko 1.500 parking mesta, se očekuje u prvoj polovini 2025. godine.

Najsavremenija oprema i laboratorije će biti obezbeđene paralelno sa građevinskim radovima, i biće na raspolaganju stanarima BIO4 kampusa.

Paralelno sa razvojem projektne dokumentacije za infrastrukturu, BIO4 postaje i moćna platforma za saradnju između različitih učesnika. Nekoliko zajedničkih projekata u oblasti biomedicine i veštačke inteligencije, kako između nacionalnih naučnih instituta, tako i sa kompanijama, su već počeli.

Postoji veliko interesovanje međunarodnih farmaceutskih i sličnih kompanija, kao i domaćih kompanija i startapa.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.