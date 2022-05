Biznis hab Srbije u Dubaiju nastavio sa radom

DUBAI, 13. maja ( Tanjug) – Poslovni centar (biznis hab) srpske privrede u Dubaiju nastavio je sa radom posle Svetske izložbe Ekspo Dubai, koja je održana od 1. oktobra do kraja marta ove godine, izjavio je danas za Tanjug šef predstavništva Privredne komore Srbije u Dubaiju Marko Selaković.

On je rekao da je na to najviše uticao nastup naše zemlje na Ekspu, koji je bio najobimnije i najuspešnije predstavljanje privrede Srbije u istoriji.

„Nastavak delovanja i rada biznis haba Srbije u Dubaiju je pokazatelj kvalitetnog nastupa Srbije na Ekspu. To je logičan korak koji pokazuje opredeljenje Srbije da celom regionu Bliskog istoka pristupi sa jedne partnerske perspektive“, rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Srbija je opredeljena da radimo zajedno na tome da se u što većoj meri osnažuju naši privrednici, uspostavljaju svoje poslovanje kako u ovom delu svetu, tako i u subsaharskoj Africi i bliskoistočnoj Aziji, odnosno u svim regionima za koje su Dubai i Ujedinjeni Arapski Emirati logištički i operativni centar.

U srpskom biznis hubu je tokom trajanja svetske izložbe, dodaje, održano 200 različitih prezentacija i specijalizovanih sastanaka, gde su naše firme uspostavile partnerstva sa kompanijam, i to ne samo sa Bliskog istoka, već i iz drugih regiona koji gravitiraju ka Dubaiju kao globalnom centru.

„Interesovanje srpskih firmi da pokrenu poslovanje u Dubaiju je povećano“, kaže Selaković.

Takođe, navodi da se tokom Ekspa više od 20 kompanija iz Srbije zainteresovalo za ovo tržište, kao i da su pojedine već započele poslovanje.

To su uglavnom firme iz oblasti inovativnih i savremenih tehnologija.

„Zajedničko ime za sve te kompanije je inovativnost. Srbija ima šta da ponudi u tom domenu i raduje me veliko interesovanje kompanija iz Srbije da uspostavlja svoje prisustvo ovde. Biznis hab će im biti od velike pomoći, jer će pružati različite vidove usluga, od registracija kompanija, preko uvida u tržište po višestruko povoljnijim cenama nego što to može da se uradi na tržištu. To je jedna značajna prednost koju želimo da ostvarimo u narednom periodu“, istakao je Selaković.

Sumirajući utiske, Selaković ističe da je za šest meseci trajanja svetske izložbe kroz Dubaji prošlo 1.270 privrednika koji su ostvarili više od 10.000 poslovnih kontakata sa privrednicima iz više od 120 zemalja sveta.

Takođe, kaže da je cilj da se i Srbija i srpsko tržiste što više približe kompanijama i institucijama Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije i čitavog tog regiona.

„Nadam se već za nekoliko dana da ćemo početi razgovor o tome, ne samo da naše firme dolaze ovde u Emirate, već i da jedna privredna delegacija iz UAE, u saradnji sa Privrednom komorom Dubaija, poseti Srbiju i da uspostavljamo što više saradnji i partnerstva“, rekao je Selaković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.