Blic: Država bi mogla da postane većinski vlasnik Komercijalne banke

Srbija bi mogla da postane većinski vlasnik Komercijalne banke, tako što bi svoj udeo u toj banci povećala isplatom ostalih akcionara, uprkos tome što je Vlada Srbije sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF) dogovorila da se oglasi prodaja banke, piše u današnjem listu „Blic“.

„Srbija, koja je vlasnik 41,7 odsto akcija Komercijalne banke, kupila bi i 24,4 odsto akcija u vlasništvu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i 10 odsto deonica koje su danas u vlasništvu Svetske banke, odnosno njenog ogranka IFC“, rekao je izvor „Blica“.

Na taj način, Komercijalna banka bi, kako prenosi list, postala najveća državna banka u Srbiji, a Vlada Srbije bi iz budžeta morala da isplati akcionarima garantovani iznos od 252 miliona evra.

„To je precizirano ugovorom iz 2006. godine, prema kome akcionari Komercijalne banke, EBRD, IFC, Svedfond i nemački DEG, imaju pravo da aktiviraju takozvanu „put opciju“, ako država ne započne prodaju Komercijalne banke, pošto su od 2006. do 2009. uložili 170 miliona evra u njene akcije“, piše „Blic“.

Kako je objašnjeno, aktiviranje te opcije znači da je država obavezna da kupi njihove akcije po unapred utvrdjenoj ceni ako oni žele da ih prodaju, što su u tim medjunarodnim finansijskim institucijama više puta potvrdjivali.

Izvor lista smatra da nije izvesno da će Vlada Srbije oglasiti prodaju banke do 30. juna i prodati je do kraja 2019. godine, iako je to pre nekoliko meseci dogovoreno sa MMF-om.

EBRD je ušao u vlasničku strukturu Komercijalne banke 2006. godine dokapitalizacijom od 70 miliona evra, a privatizacija je bila planirana za 2009. godinu, ali je prodaju zaustavila svetska ekonomska kriza.

Nakon toga je EBRD dokapitalizovao banku sa još 50 miliona evra, a u vlasničku strukturu ulaze i IFC sa 40 miliona evra, nemački DEG sa 20 miliona i švedski Svedfond sa 10 miliona evra.

Država se obavezala da dokapitalizuje banku sa još 110 miliona evra, da ne bi izgubila udeo u vlasništvu.

Tržišna vrednost Komercijalne banke, kako prenosi „Blic“, trenutno iznosi oko 308 miliona evra, s obzirom na cene akcija na berzi, dok je pre svetske krize cena dostizala i dve milijarde evra.

(Beta)