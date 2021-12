Blokovi B1 i B2 trebalo bi do večeras da budu na mreži

BEOGRAD – Blokovi B1 i B2 u Termoelektrani „Nikola Tesla“ u Obrenovcu bi do kraja dana trebalo da budu poravljeni i vraćeni na mrežu, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.

Ministarka je, gostujući u Uranku na TV K1, podsetila da je reč o bloku B1 u TENT-u koji od nedelje nije u sistemu zbog požara koji je izbio na gorioniku mazutnog sistema, kao i bloku B2 koji je imao juče havarija usled oštećenja mlinskog kola.

Mihajlovićeva je rekla da trenutno od ukupnih termokapaciteta u zemlji radi blizu 40 odsto, pošto blokovi B1 i B1 iznose oko 1.300 megavata.

Mihajlovićeva je rekla da je blok B1 krajem novembra nakon revitalizacije pušten u rad i da je to jedan od naših najvećih i najznačajnijih blokova.

„Do kraja dana će kvar biti rešen i blok će biti vraćen na mrežu. Što se tiče bloka B2, on je bio u revitalizaicji 2018. ili 2019. godine i to što se desilo nema veze sa uglje, jednostavilo se dogodila havarila unutar TENT-a i imamo uveravanja da popravke mogu da se završe do kasno večeras i da ti blokovi mogu da dođu na mrežu“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da su to druge vrste problema u odnosu na ono što se dešavalo sa elektroenergetskim sistemom 11. i 12. decembra.

(Tanjug)

