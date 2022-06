Bnabić: Dovođenje Stelantisa u Kragujevac odlična vest

BEOGRAD – Vlada je uspela da postigne da Stelantis ostane u Srbiji, a toj kompaniji će za početak proizvodnje električnih automobila biti potrebno 1.550 radnika, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić.

Stelantis je nova firma formirana tako što se Fijat udružio sa Krajslerom i Pežoom i planira da u četvrtom kvartalu 2024. godine počne da proizvodi električne automobile u Kragujevcu, a za to će im na početku proizvodnje biti potrebno 1.550 radnika, navela je Brnabić.

„Ovaj projekat nas stavlja u epicentar autoindustrije“, istakla je gostujući na televiziji Pink.

Prema njenim rečima, danas u Kragujevcu ima mnogo više investitora i u tom gradu postoji potreba za oko 1.500 radnika.

„Sada je mnogo drugačija i bezbednija situacija. Razumem bojazan radnika. Daćemo sve od sebe da im pomognemo. To sam ja sada na sebe preuzela, a inače bi se time bavio Aleksandar Vučić. Međutim, ne postoji vreme u njegovoj agendi za bavljenje time, jer se bori za međunarodnu poziciju Srbije“, kazala je premijerka.

Ona je navela da u ovom trenutku Fijat zapošljava u Kragujevcu 2.016 radnika i da će se vlada Srbije boriti za njih, ali da je „svakako 500 radnika višak“.

„Borimo se da ti radnici dobiju što bolje otpremnine. One će biti veće od zakonskog minimuma, to je već završeno. Oni su tražili još više, mi se borimo da za njih dobijemo što bolje uslove. Ali takođe i da im, kao što smo to uradili sa radnicima Geoksa u Vranju, odmah pomognemo da nađu poslove“, izjavila je predsednica vlade.

Ljudi koji budu radili u tranzicionom periodu koji će trajati između 18 i 24 meseca će odmah početi da primaju punu platu, a do sada su bili na 65 odsto primanja, jer je toliko opala proizvodnja Fijata 500 L, kazala je Brnabić.

„Hiljadu ljudi bi trebalo da idu u inostranstvo na prekvalifikacije i obuke. Najveća borba je oko toga da oni imaju što bolje uslove. Primila sam predstavnike sindikata i radnika u prošli ponedeljak i dogovorili smo se da odložimo pozivanje radnika da se opredeljuju za opcije za 10 dana. Novi rok je 20. jun. To je učinjeno da bi država imala prostora da pregovara sa Stelantisom“, rekla je Brnabić.

Podsetila je da je imala sastanke sa Stelantisom i sa sindikatima, kojima je ispunjen zahtev da oni koji odu u inostranstvo imaju ugovorom garantovani posao u Stelantisovoj fabrici u Kragujevcu kad se vrate u zemlju.

U grupi radnika koji ostaju zaposleni u fabrici u Kragujevcu sa punom platom biće trudnice, žene sa malom decom, invalidi i druge ranjive kategorije, navela je Brnabić.

(Tanjug)

